Panne des numéros d'urgence : un enfant de 28 mois est décédé en Vendée

Un enfant de 28 mois est décédé en Vendée, lors de la panne des numéros d'urgence qui a entravé massivement l'accès aux secours, a annoncé jeudi soir la préfecture.

"Le décès d'un jeune enfant d'un an et demi a été constaté et déploré ce matin", a déclaré le préfet Benoît Brocard lors d'une conférence de presse, parlant d'un "drame" survenu dans le contexte de la panne des numéros d'urgence.

