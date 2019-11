Nouvelle vidéo choc de L214 : "Une écrasante majorité des animaux sont élevés dans des conditions similaires"

INTERVIEW

Des enclos crasseux et même des cadavres. Quelques mois après une vidéo choc dans un élevage de lapin, l'association L214 a dévoilé les conditions d'élevage de milliers de cochons dans une ferme du Finistère. Affilié au groupe Triskalia, cet élevage, l'un des plus importants de la région, compte 800 truies reproductrices et plusieurs milliers de cochons à engraisser, selon l'association. Malgré la violence des images diffusées sur les réseaux sociaux par L214, sa présidente, invitée du Grand journal du soir, affirme "qu'une écrasante majorité des animaux [en élevage] sont élevés dans des conditions similaires".

NOUVELLE ENQUÊTE

"Sans lanceur d'alerte, les images de ces pauvres cochons, vous ne les verriez jamais. Il faut bien l'admettre, le sort que nous réservons à ces animaux, c'est l'enfer sur Terre."



Y mettre un terme : https://t.co/Iabg42njWf - #Animaux2020pic.twitter.com/rnlcbWILfE — L214 éthique & animaux (@L214) November 21, 2019

"Des truies qui sont enfermées dans des cages où elles peuvent juste se lever et se coucher, c'est commun à l'ensemble des élevages", renchérit Brigitte Gothière, qui poursuit : "Aujourd'hui, sur les élevages de cochons, 95% des animaux n'ont pas accès à l'extérieur, et vivent sur caillebotis - un sol ajouré – au-dessus de leurs excréments. Quant aux truies qui peuvent juste se lever ou se coucher, c'est commun à l'ensemble des élevages."

Des conditions qui peuvent pousser au cannibalisme

L'autre point choquant de cette nouvelle vidéo repose sur les conditions d'hygiène dans lesquelles vivent ces animaux. Si Brigitte Gothière espère que "ce ne soit pas le cas dans d'autres élevages", elle en doute : "l'ensemble des enquêtes menées par L214 et les autres associations montrent des conditions préoccupantes pour des animaux qui sont sensibles, et qui, dans ces conditions, développent des troubles du comportement et peuvent s'agresser les uns les autres." Et, effectivement, la vidéo de l'association comporte des images où l'on voit un cochon vivant se faire manger par ses pairs.