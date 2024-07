La Licra lance une nouvelle campagne de sensibilisation contre le racisme et l'antisémitisme

En ce 14 juillet, jour de fête nationale, la ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) lance une grande campagne de sensibilisation. Une campagne contre l’antisémitisme autour d’une vidéo diffusée sur toutes les chaînes de télévision et sur les réseaux sociaux. "Dans la rue on ne peut pas la porter, pour ne pas se faire remarquer" : une fillette obligée de cacher son étoile de David, deux adolescents qui refusent de dire qu'ils se rendent à la synagogue ou encore des rideaux fermés pendant la prière. Voici une succession de scènes du quotidien vécues par la communauté juive, en France.

L'animateur Arthur est à l'origine de cette campagne : "Des moments de solitude, des moments de peur où des Français de confession juive sont obligés de cacher leur identité quand ils prennent un taxi. Ce sont peut-être des petits gestes pour vous qui peuvent sembler insignifiants, mais qui, pour la communauté juive, sont le signe d'un basculement" explique-t-il.

"Je ne conçois pas qu'on puisse continuer à vivre sous le triptyque liberté, égalité, fraternité sans qu'on donne un sens à cette fraternité"

Une campagne réalisée avec le publicitaire Maurice Lévy et la réalisatrice Katia Lewkowicz. Ils ont tourné ce clip en un temps record, avec tout juste trois mois de tournage. Une campagne plus que jamais nécessaire, selon Mario Stasi, le président de la Licra : "Ce qui est incroyable à considérer, c'est qu'une partie de la communauté nationale est obligée de s'invisibiliser, de se cacher. Et je ne conçois pas qu'on puisse continuer à vivre sous le triptyque liberté, égalité, fraternité sans qu'on donne un sens à cette fraternité" conclut-il.

Pour toucher le plus grand nombre. Cette vidéo sera diffusée ce soir en prime time, juste avant la finale de l'Euro.