«5 euros, ce n'est pas trop cher» : les touristes ouverts à l'idée de payer pour entrer à Notre-Dame

Faire payer l'accès aux édifices religieux n'est pas une mesure innovante puisque certains de nos voisins européens l'appliquent déjà. C'est en tout cas la proposition formulée par la ministre de la Culture Rachida Dati, concernant la cathédrale Notre-Dame de Paris. La ministre souhaite appliquer un tarif d'entrée à 5 euros qui permettrait à l'État de récolter "75 millions d'euros" pour sauvegarder le patrimoine.

Comment cette suggestion est-elle accueillie par les touristes et les fidèles ? La plupart comprennent tout à fait. Comme Notre-Dame est fermée depuis 2019, beaucoup ne savaient même pas que l'entrée était gratuite.

"Je pense que c'est très bien"

Par exemple, Edouard, venu de Londres, trouve que c'est une bonne idée. "Je pense que c'est très bien. C'est l'une des plus importantes attractions touristiques en France. Et 5 euros, ce n'est pas trop cher. Par exemple, c'est 15 livres pour entrer dans l'abbaye de Westminster", relate-t-il à Europe 1. Andréa, sa femme, trouve même qu'il est normal de cibler les touristes. "Il devrait y avoir une différence entre les gens qui vivent ici et les touristes comme nous", affirme-t-elle.

Par contre, chez ceux pour qui la cathédrale est un lieu de culte avant tout, l'idée est moins bien reçue. Comme pour Antoneva, venue de Slovénie avec sa fille, où les églises sont toutes gratuites. "Elles devraient rester gratuites pour les chrétiens et ceux qui croient en Dieu. Mais s'il y a une partie musée, c'est normal de payer", estime-t-elle, à condition de laisser un accès pour les croyants. Personne ou presque parmi les touristes ne semble donc vraiment voir de problème à payer pour Notre-Dame, dont la réouverture est prévue pour le 8 décembre prochain.