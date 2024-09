Réouverture de Notre-Dame : «Je n'irai pas à Paris», indique le pape François

Le pape François a annoncé vendredi qu'il n'assisterait pas en décembre à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, atteinte par les flammes d'un incendie géant du 15 avril 2019. "Je n'irai pas à Paris", a déclaré Jorge Bergoglio aux journalistes dans l'avion qui le ramenait d'une tournée en Asie du Sud-Est et Océanie. Il y a un an, le président français Emmanuel Macron avait indiqué qu'il entendait inviter le jésuite argentin à la réouverture de la cathédrale le 7 décembre.

Le pape n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il ne ferait pas le déplacement

La déclaration du pape intervient quelques jours après la publication d'informations de presse qui avaient laissé entendre que le chef de l'Église catholique ferait le déplacement pour être présent à la première messe dans la cathédrale restaurée, le 8 décembre prochain. Le 15 avril 2019, un gigantesque incendie a ravagé la cathédrale, un symbole de la chrétienté inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco qui accueillait 12 millions de visiteurs chaque année. Il a provoqué l'effondrement de sa flèche et celui, partiel, de sa toiture.

Cinq ans après l'incendie, le chantier de restauration est près de se conclure. La cathédrale a retrouvé jeudi les huit cloches de sa tour nord, et devrait voir revenir sa statue, probablement en novembre, et son orgue, en cours d'accordage. Le pape n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il ne ferait pas le déplacement, mais à bientôt 88 ans et malgré des problèmes de santé qui limitent sa mobilité et le contraignent parfois à ralentir ses activités, son programme reste chargé.

Après son périple de 33.000 km qui l'a mené de l'Indonésie à Singapour, en passant par la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Timor oriental, il doit se rendre dès le 26 septembre au Luxembourg et en Belgique, avant d'enchainer sur l'Assemblée générale du Synode sur l'avenir de l'Église en octobre.