Nos astuces pour (bien) accommoder les restes

"C'était quoi la première recette anti-gaspi que vous avez pu faire à la maison ?", demande Laurent Mariotte à son invitée Carrie Solomon dans La Table des Bons Vivants. "À mon avis, ça va être autour des pancakes parce que c'est un de mes plats préférés. Et dans les pancakes, on peut râper une pomme qui reste. On peut écraser une banane qui est devenue un peu noircie", confie l'auteure de N'en jetez plus (Ed. La Martinière). L'avantage en plus de cette recette, c'est que les fruits peuvent remplacer le sucre. Un combo gagnant qui éveille notre curiosité… Cuisiner les restes avec des recettes sexy serait donc possible ? À en croire Carrie Solomon, oui.

Le bac à petit rien

L'astuce pour réussir sa mission anti-gaspi c'est le rangement. Pour cela, Carrie Solomon conseille de créer un espace dit "le bac à petit rien" pour stocker tous les restes et éviter qu'ils ne se perdent dans les méandres de nos frigos notamment. "On perd des choses dans nos réfrigérateurs qui sont de plus en plus grand et souvent, on ne voit pas ce qui est dans les bacs à légumes", confie l'auteure. "Donc, j'essaie de mettre tout devant. Quand j'ouvre le frigo, je mets un bac vraiment pile au milieu dans lequel je mets un fruit qui n'était pas terminé. Des petits bouts de légumes qui restaient et j'essaie de m'en servir."

Osez et essayez

Enfin, l'ultime conseille est celui d'oser mélanger les aliments entre eux. Sans avoir peur de se tromper, car en cuisine, il n'y a pas de règle donc on y va ! La preuve avec les deux recettes de Carrie Solomon qui vont vous donner - on espère - des idées et des envies d'audace : "Je fais des tempura. C'est une pâte à la farine, au jaune d’œuf et je fais tremper dedans des épluchures de carottes ou de la partie verte de poireau coupé finement. Et je cuis ça rapidement." L'autre grande recette de l'invitée est la tartine d'avocat : "Avec un demi-avocat, j'ai pu faire six tartines grâce à une poignée de petits pois qu'il me restait dans mon congélateur parce que souvent, dans un congélateur pareil que le frigo, on a des restes, on a des petits sachets."