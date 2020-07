Salades, sorbets, tartes… Comment bien cuisiner les fruits cet été ?

Comment se passer d'eux au moment de penser aux vacances, de prendre du temps à table après plusieurs mois très denses et particulièrement stressant ? Les fruits sont les aliments vedettes de cet été, avec une corbeille appétissante. Europe 1 vous propose ce week-end de s'amuser avec eux et de les revisiter pour mieux les savourer. Au programme, des salades, des sorbets et des tartes.

Avant de les cuisiner les fruits, on va simplement croquer dedans : des fruits cueillis à maturité, qui ont mûri au soleil, avec des arômes de sucre qui se développent. On a sous les yeux une belle corbeille de fruits de l’association interprofessionnelle des fruits et des légumes frais (Interfel), qui a lancé une campagne pour cuisiner maison les fruits et les légumes frais.

Depuis quelques semaines, on déguste des fraises : ce sont les premiers fruits qui annoncent l’été. Les cerises sont également arrivées. On commence à avoir les premiers abricots, ainsi que les premières pêches. D’ici quelques semaines arriveront les figues et fin août, les mirabelles.

Une salade aux accents variés

Tous ces fruits, vous pouvez vous amusez à les cuisiner en salade, par exemple. Les fraises s’accordent très bien avec un vinaigre balsamique, bien sirupeux. Pour une salade plus consistante : dans un saladier, placez des feuilles de roquette, des oignons rouges émincés et la moitié des fraises coupées en deux et l’autre moitié tranchées finement. Par-dessus, du fromage de chèvre émietté et quelques noix. Et pour terminer du vinaigre de balsamique et du basilic, pour la fraîcheur.

On peut agrémenter les pêches en salade, avec des tomates. L’acidulé de la tomate s’accordera parfaitement à la douceur de la pêche. Et on ajoute un peu de coriandre ou d’estragon. Les fruits s’accordent aussi très bien avec de la viande, mais il faut être amateur de sucré-salé.

Vous pouvez par exemple cuisiner des cerises avec un magret de canard. Une fois que votre magret est cuit, coupez vos cerises en deux faites-les confire dans le jus de cuisson du canard, 5-10 minutes, avec un peu de vanille. Pour la gourmandise, ajoutez un peu de crème quand vos cerises sont cuites. Les figues s’accordent très bien avec du porc, comme un filet mignon lardé avec du thym.

Un sorbet gourmand

Et pour le dessert, on peut évidemment penser au sorbet. Les Fruttini sont des fruits entiers remplis de sorbet, à partir de la pulpe du fruit : la tomate, qui est un fruit mais que l’on consomme comme un légume, la fraise, l'amande, la pêche et l'abricot.

Les sorbets, ce n’est pas compliqué à faire, même avec des fruits abîmés comme des fraises, par exemple. Vous mixez vos fraises (500 g), avec un peu d’eau (3 cl) et du sucre (100 g). Placez cette préparation au congélateur dans des moules à glaçons ou mieux, dans des moules à glaces, au moins 24 heures. Vous aurez alors un concentré de fruits. Vous pouvez aussi concocter des smoothies, des boissons à base de fruits mixés. Utilisez des bananes, qui permettent d’avoir une boisson bien onctueuse.

Une tarte vanillée

L'incontournable ce sont les tartes : comme celle de chez Hugo & Victor, à aux framboises et à la vanille, et à la fraise aux zestes de citron. À la maison, pour réaliser une belle tarte aux fruits, il faut réussir une bonne pâte bien beurrée pour la gourmandise.

D’abord, mélangez le beurre à la main (200 g, à température ambiante, découpé en morceaux) avec le sucre (200 g) et le sel (3 g). L’astuce réside dans le fait d’utiliser du sucre cristallisé et du beurre mou. Incorporez les oeufs (4 jaunes d’oeufs et 2 oeufs entiers, à température ambiante). Ajoutez la farine (400 g) et la levure (6 g), avant de former une boule, à envelopper dans du film plastique et à laisser reposer au frais au moins 30 minutes.

Une fois cuite, on y ajoute une belle crème vanillée par dessus. On fouette le sucre (120 g) et les oeufs (2 jaunes d’oeufs et l’oeuf entier) jusqu’à obtenir un mélange mousseux, avant d’y incorporer la farine (50 g). Dans une casserole, on fait chauffer le lait entier (500 cl) avec les graines d’une gousse de vanille. Quand il bout, on ajoute la moitié du lait sur le mélange oeuf-sucre-farine. On mélange bien, sinon il y aura des grumeaux avant de remettre dans la casserole la crème et de fouetter sans s’arrêter, jusqu'à ce que la crème s’épaississe. C’est là, en sortant du feu, qu’il faut ajouter le rhum ambré (2 cuillère à soupe) à la crème. Il faut ensuite passer un film plastique avant de la laisser refroidir. Une fois la crème étalée sur la pâte, on place les fruits frais dessus et découpés en tranches régulières.