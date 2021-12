Noël : les jouets pour adultes ont le vent en poupe

DÉCRYPTAGE

Jeux de société, jeux de construction, drones, figurines... Cette année, il n'est pas question que les cadeaux soient uniquement réservés aux enfants. Plusieurs grandes enseignes ont décidé de s'adresser à un nouveau public et sortent un catalogue de jouets dédié aux adultes. Un secteur qui monte en puissance.

Une croissance de 10%

C'est une première et les ventes explosent. JouéClub a lancé le 1er décembre un catalogue dédié aux adolescents et aux adultes. En tête de gondole, les LEGO pour les adultes progressent de 23% par rapport à l'année dernière. Mais au global, ces jouets connaissent une croissance de 10% en cette fin d'année. L'enseigne La Grande Récré fait le même constat : les jouets pour adultes deviennent un secteur très porteur, au point que trois jouets sur dix achetés en France sont destinés à un adulte.

Une mode qui serait certainement le résultat de la pandémie de Covid-19, selon Franck Mathais, porte-parole de JouéClub. "Le fait de se retrouver chez soi, de chercher à développer des activités à la maison pour jouer en famille, pour jouer en couple ou simplement pour passer du temps tout seul et aussi pour sortir des écrans", explique-t-il. "Les jeux, les jouets sont apparus comme une évidence et cette dynamique était présente depuis quelques années maintenant. Elle s'est vraiment amplifiée en 2020 sous l'effet des différents confinements et on voit en 2021 que tout ça se maintient encore à des niveaux de croissance importants."

De quoi créer des perspectives réjouissantes pour les revendeurs qui, pour certains, songent déjà à créer des rayons, voire des magasins dédiés.