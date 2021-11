Noël : par crainte des pénuries, les Français sont déjà dans les boutiques de jouets

Dans les allées du passage des Princes, des grands-parents, des parents et même quelques enfants déambulent, catalogue à la main. A un mois de Noël, ils sont à la recherche de la petite pépite à mettre sous le sapin. Mais cette année, ils sont en avance, certains pour des raisons purement économiques comme en témoigne cette cliente : "Je voudrais bénéficier des promotions qu'il y a cette semaine".

L'heure est à l'anticipation

D'autres, pour être sûr de trouver leur bonheur à l'image de Bruno, grand-père, heureux de répondre à la liste de ses cinq petits-enfants. "Je veux pouvoir avoir la certitude de trouver ce que je cherche car je sais que dans cette période de Covid, il y a toujours des problèmes de stock donc cette année, je m'y prends un mois à l'avance", confie-t-il.

Malgré la crainte palpable de certains clients, Franck Mathais, le porte-parole de JouéClub, se veut rassurant. "Les jouets arrivent, la situation se détend", assure-t-il. "On reçoit en ce moment des jouets qui devaient arriver au début du mois mais ils arrivent, et comme noël c'est le 25 décembre, on a encore du temps", précise-t-il.

La crainte de la pénurie fait vendre. JouéClub enregistre une hausse de la fréquentation de ses magasins, une hausse du panier moyen et une croissance - depuis le début du mois - de 20% par rapport à 2019.