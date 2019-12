Noël des animaux de la SPA : "l'animal est un être vivant et pas un objet"

INTERVIEW

Le Noël des animaux de la Société Protectrice des Animaux (SPA) est de retour, ce week-end. Une opération intitulée "Adoptez une boule de poils !", afin de "sensibiliser le public sur le fait que l'animal est un être vivant et pas un objet", explique Jacques-Charles Fombonne, le président de l'association, sur Europe 1. Le but de la SPA : faire comprendre aux futurs adoptants qu'il est indispensable de bien réfléchir avant de se lancer.

Les exigences de la SPA avant une adoption

Afin d'aider les personnes souhaitant adopter un animal à faire le bon choix, qui ne conduira pas à un abandon dans les mois suivants, la SPA a quelques exigences : "nous demandons à ce que l'ensemble des gens qui vont vivre avec cet animal viennent à notre refuge pour le choisir. Ensuite, on essaie de guider le choix des personnes, en fonction de leur mode de vie, de la surface de leur appartement, du fait qu'ils aient ou non un jardin", énumère Jacques-Charles Fombonne.

"Une démarche d'adoption positive et rélféchie"

Le président de l'association appelle cela "une démarche d'adoption positive et réfléchie", en opposition au fait de "se précipiter chez un marchand d'animaux" comme les animaleries dont les animaux viennent principalement d'élevages d'Europe de l'Est par camions entiers. Il rappelle : "si on prend des animaux dans les refuges, l'aspect consumériste disparaît un peu et on rentre dans la logique d'un animal sorti égale deux animaux sauvés."

En 2018, le Noël des animaux de la SPA avait permis à plus de 500 chiens et chats de trouver un nouveau foyer pour les fêtes de fin d’année.