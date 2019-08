La France, triste championne d’Europe de l’abandon d’animaux : "Un réflexe lâche"

Chaque été, c'est le même constat, il y a de plus en plus d'animaux abandonnés. D'après la fondation 30 millions d’amis, la France est même championne d’Europe de l’abandon d’animaux (avec 100.000 abandons par an).

"Le réflexe le plus lâche et le plus facile à imaginer, c'est celui de l'abandon"

Plus de la moitié des abandons se font l’été. Les vacanciers se débarrassent de leurs animaux avant de partir en vacances. Les 62 refuges de la Société Protectrice des Animaux (SPA) ont accueilli plus de 8.000 animaux depuis le début de la saison, dépassant largement leur capacité d’accueil. "Nous avons nos refuges qui sont saturés dès le 15 juillet", déplore le président-bénévole de la SPA, Jacques-Charles Fombonne. "Si les gens n'ont pas les moyens de le placer en refuge ou de le faire garder par la famille, alors le réflexe le plus lâche et le plus facile à imaginer, c'est celui de l'abandon", s'agace-t-il.

"Abandonner un animal est un délit punissable de deux ans d'emprisonnement"

Au micro d'Europe 1, Jacques-Charles Fombonne dénonce les "achats compulsifs" d’animaux de compagnie, à l’origine des abandons selon lui. Il rappelle également que ceux qui se risquent à de telles pratiques sont susceptibles d'être poursuivis. "Abandonner un animal est un délit punissable de deux ans d'emprisonnement, de 30.000 euros d'amende et qui va figurer sur le casier judiciaire de la personne qui a abandonné l'animal", souligne-t-il.