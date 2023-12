Noël : avec le premier smartphone de son ado, l'importance du dialogue pour aborder les risques en ligne

C’est LE cadeau que les adolescents et pré-adolescents attendaient sous le sapin : le premier smartphone ! Un moment attendu par les enfants, mais aussi légèrement redouté par les parents, tant l'accès à des sites pour adultes est facile sur internet. Ainsi, selon l'Arcom, dès 12 ans, plus de la moitié des garçons se rend en moyenne chaque mois sur des sites pornos.

Pire, une étude Ipsos, commandée par le géant coréen Samsung et publiée fin novembre, montre que 50% des parents pensent que leurs enfants n’ont jamais consulté des sites pour adultes. Et plus d’un tiers n’ont pas évoqué, ou une fois seulement, les risques liés à l’exposition à des contenus sexuels sur internet.

"Si tu as des questions, je suis là pour y répondre"

Car selon les parents, il est difficile de parler de ce sujet en famille. Certains avouent ne pas trouver les bons mots. Mais, "on ne peut pas imaginer que nos enfants ne vont pas être exposés à ça. Justement, on a besoin de les prévenir", insiste Margot Fried Filliozat, sexothérapeute. "Donc je pense que le but, c'est de leur dire : 'Si tu as des questions, je suis là pour y répondre. Tu peux être confronté à des images qui mettent en scène de la sexualité, mais qui ne sont pas ce qui se passe dans la vraie vie'", poursuit-elle au micro d'Europe 1.

Toujours selon l'étude Ipsos, 50% des parents se sentent mal informés, voire dépassés par les activités numériques de leur enfant, qui évoluent très vite. "L'erreur, c'est de se dire : 'Je ne connais pas ces réseaux sociaux, je ne sais pas ce que fait mon enfant en ligne. Je ne suis pas en mesure de le comprendre.' C'est vraiment un sujet que les parents doivent se ré-approprier. D'autant que toutes les règles qu'on leur donne finalement dans la vie de tous les jours, elles s'appliquent en ligne", insiste Axelle Desaint, directrice du programme européen "Internet Sans Crainte".

Des modules pédagogiques disponibles en ligne

"Par exemple, on va les protéger des contenus choquants. Les parents le font déjà vis-à-vis de la télévision ou ils ne vont pas emmener leurs enfants au cinéma voir un film qui n'est pas adapté. On doit aussi faire attention à qui on échange, on ne peut pas parler à des inconnus, etc", ajoute-t-elle.

Pour elle, il est primordial d’installer un contrôle parental sur le smartphone, afin de bloquer l’accès aux sites pornographiques. "Internet sans crainte" a par ailleurs développé, en collaboration avec Samsung, un module pédagogique à destination des parents et des enfants pour les sensibiliser à cette question, sur le site : monpremiertelephone.fr .