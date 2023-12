Pascal Praud et vous - «La pornographie, pour beaucoup, est devenue une sorte d'addiction», déclare une sexologue

Visionner des vidéos pornographiques peut être néfaste pour la santé mentale, notamment des plus jeunes. C'est ce qu'a démontré la sexologue et thérapeute de couple Thérèse Hargot, auteure de Comment le porno détruit l'amour, ce jeudi dans l'émission Pascal Praud et vous. Au micro d'Europe 1, l'essayiste a expliqué que "la pornographie, pour beaucoup est devenue une sorte d'addiction, c'est-à-dire que c'est compliqué de s'en sortir. Le cerveau s'habitue dès le plus jeune âge à avoir sa dose de dopamine qu'il veut de plus en plus forte".