Premier téléphone portable : comment sensibiliser votre enfant aux dangers d'Internet ?

À chaque rentrée, c’est le même dilemme qui revient : faut-il donner un smartphone à son enfant qui entre en 6e ? Actuellement, l'âge moyen d’accès au téléphone portable est de 10 ans. Mais face aux réseaux sociaux sur lesquels ils souhaitent s'inscrire comme TikTok, comment contrôler leur consommation et comment les sensibiliser aux dangers d'Internet ? Il existe des solutions.

Installer un contrôle parental

À commencer par des applications de contrôle parental, comme Family Link, qui permet aux parents de localiser leur enfant, de paramétrer le temps d’utilisation de l’appareil, mais aussi de verrouiller l’accès aux sites pour adultes.

Pour les parents plus permissifs, une autre application existe : un espace sécurisé de coaching digital sur mesure où l'on responsabilise les collégiens. L’application est téléchargée à la fois par l’enfant et par les parents, l’idée étant d’accompagner et de responsabiliser plutôt que d’interdire. "Pour un élève de 6e, on lui propose un coach qui va lui permettre d'apprendre à gérer lui-même ses usages numériques et son temps d'écran. Une fois qu’il aura les bons réflexes, la bonne attitude, il gardera ces conseils tout au long de sa vie", explique Grégory Véré, fondateur de Xooloo.

Opter pour le programme "Internet Sans Crainte"

L’Éducation nationale a aussi lancé le programme "Internet Sans Crainte" avec le hashtag "#BienvenueLes6e". Un programme de sensibilisation où vous trouverez "plus de 100 ressources gratuites et des conseils pratiques pour accompagner les jeunes de 6 à 18 ans" mais aussi les parents et enseignants "dans leur vie numérique et l'usage des écrans".

Les enseignants seront aussi amenés à proposer des ateliers aux nouveaux collégiens pour une meilleure maîtrise des outils numériques.