Naufrage migrants : réunion dimanche à Calais avec ministres européens et Commission européenne

La France invite "les ministres en charge de l'immigration belge, allemand, néerlandais et britannique, ainsi que la Commission européenne, à une rencontre" dimanche à Calais, a indiqué Matignon jeudi après une réunion interministérielle au lendemain du naufrage dans la Manche d'une embarcation de migrants qui a fait 27 morts.

"Renforcer la coopération"

"Cette réunion devra permettre de définir les voies et moyens de renforcer la coopération policière, judiciaire et humanitaire" pour "mieux lutter contre les réseaux de passeurs à l'œuvre dans les flux migratoires", ont expliqué les services du Premier ministre. L'entourage de Jean Castex a insisté sur la nécessité "d'une réponse faite à l'échelle européenne pour être efficace" et "trouver des solutions pérennes", notamment "en s'attaquant durablement aux passeurs".

Quelques minutes plus tôt, lors d'un déplacement en Croatie, Emmanuel Macron avait appelé à "une coopération européenne plus forte en la matière". "La France est un pays de transit, nous nous battons contre ces réseaux de passeurs qui utilisent la détresse, mais nous devons pour cela améliorer la coopération européenne", avait ajouté le chef de l'Etat, en faisant valoir que "quand ces femmes et ces hommes arrivent sur les rivages de la Manche, c'est déjà trop tard".

"Mieux prévenir les arrivées sur le sol français"

"Il nous faut responsabiliser nos partenaires et nous avons besoin de renforcer les coopérations avec la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, mais aussi les Britanniques et la Commission", avait-il insisté. Emmanuel Macron avait également mentionné "une série de réunions qui seront tenues par le ministre de l'Intérieur dans les prochains jours pour mieux prévenir les arrivées sur le sol français et pour mieux intégrer aussi les Britanniques à la prévention de ces flux en démantelant les réseaux de passeurs".

Jean Castex, à l'isolement jusqu'au milieu de semaine prochaine après un test positif au Covid-19, a tenu jeudi matin une réunion par visioconférence avec ses ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de la Justice, Éric Dupond-Moretti, des Armées, Florence Parly, de la Mer, Annick Girardin, des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le secrétaire d'Etat à l'Europe, Clément Beaune.