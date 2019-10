Nathalie, victime des inondations dans l’Aude il y a un an : "ça a été de rudes combats, mais on est passé à autre chose"

INTERVIEW

C'était il y a un an. Dans la nuit du 14 au 15 octobre, des trombes d’eau s'abattaient sur plusieurs communes de l’Aude, faisant 15 morts. A l’époque, Europe 1 s’était rendue auprès des habitants sinistrés à Villegailhenc, un village de 1.700 âmes parmi les plus durement touché. Un an après, la page commence tout juste à être tournée.

"On se dit toujours que ça peut arriver à nouveau. Mais on est quand même serein"

"Aujourd’hui, ça va bien", assure Nathalie à Europe 1. "Ça a été très difficile parce qu’au niveau administratif, ça a été de rudes combats. Mais bon, aujourd’hui, nous sommes passés à autre chose, on a repris les travaux et on espère rentrer dans notre maison début d’été prochain." Mais pour en arriver là, il a fallu être patient. "Nous avons eu des nouvelles de la préfecture début août, qui nous autorisait enfin à commencer les travaux dans notre maison. Donc quasiment un an après...", regrette cette Villegailhencoise.

Et Nathalie l’assure : elle ne vivra pas dans la crainte d’un nouvel épisode d’inondation. "Bien sûr qu’on se dit toujours que ça peut recommencer. Par contre, c’était quand même relativement exceptionnel. Je n’avais jamais vu autant d’eau en si peu de temps, honnêtement", explique-t-elle. "On se dit toujours que ça peut arriver à nouveau. Mais bon, on est quand même serein, surtout après tous les travaux prévus dans le village. L’eau devrait quand même trouver un passage plus simplement que ce qui s’est passé l’année dernière. "