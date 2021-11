Mortalité routière : première augmentation en octobre depuis le début de la crise sanitaire

Pour la première fois depuis la début de la crise sanitaire, la mortalité routière a augmenté en octobre par rapport au même mois en 2019 : 14% de personnes en plus sont décédées sur les routes de France métropolitaine, a annoncé lundi la Sécurité routière.

Un total de 294 décès ont été enregistrés en octobre, soit 37 de plus qu'en octobre 2019. Depuis début 2021, la mortalité routière avait systématiquement été en baisse par rapport au même mois en 2019, point de comparaison plus pertinent que 2020 en raison des restrictions et modifications de déplacement entraînées, cette année-là, par la crise sanitaire.