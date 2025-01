Mort de Kamilya : «Pourquoi l'enquête prend autant de temps ?», 6 mois après, la famille toujours dans l'attente

Six mois après la mort de Kamilya, la jeune fille morte après avoir été fauchée par un motard sur un passage piéton dans les Alpes-Maritimes, son père, Slim, témoigne de la lenteur de la justice. Au micro d'On marche sur la tête, il fait part de son état d'esprit. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Six mois dans l'attente. Le 29 août dernier, la petite Kamilya, 7 ans, a été fauchée par un motard alors qu'elle traversait un passage piéton, à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes. Le 1er septembre, elle mourrait des suites de ses blessures. Ce drame avait ému la France entière.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On n'a pas de nouvelles"

Six mois plus tard, le père de la petite fille, Slim, témoigne au micro d'On marche sur la tête. La voix nouée par l'émotion, il remercie toutes les personnes qui envoient encore des messages de soutiens à la famille. Mais il s'interroge : "On n'a pas de nouvelles, l'enquête est en cours, mais on ne parle pas d'une affaire de stupéfiants, on ne parle pas de grand banditisme, on ne parle pas d'une cinquantaine de personnes interpellées. [...] On connaît le motard, on connaît les faits, on connait le pourquoi du comment, on connaît tout, on sait tout."

Pour autant, les choses n'avancent pas, explique Slim. "On nous dit que l'enquête prend du temps", et la famille ne connaît pas à ce stade la date d'un éventuel procès. "Désespéré", le père ne veut pas attribuer "mettre la faute" de cette lenteur "sur les juges ou sur les enquêteurs", mais pointe "le système en lui-même".