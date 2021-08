Mobilisation contre le pass sanitaire : 200 manifestations prévues en France ce samedi

C'est le sixième week-end de manifestations consécutif pour les anti-pass sanitaire. Près de 200 rassemblements sont prévus en France et les autorités s’attendent à un nombre de manifestants constant. Sont en effet attendues entre 170.000 et 220.000 personnes. Une fourchette plutôt large, mais qui devrait se rapprocher du rassemblement de samedi dernier, où 215.000 manifestants avaient été recensés.

Aucun débordement significatif

A Paris, quatre manifestations ont été déclarées à la préfecture. Comme chaque week-end, on pourra notamment compter sur celle des Patriotes menée par Florian Philippot. Deux autres sont à mettre à l’initiative de gilets jaunes, qui ne souhaitent pas marcher aux côtés de l’extrême droite. Il pourrait en tout y avoir jusqu’à 20.000 personnes avec un dispositif de sécurité adapté. Si jusqu’à présent aucun débordement significatif n'a été signalé, les forces de l’ordre craignaient la semaine dernière que des éléments perturbateurs ne s’infiltrent dans les cortèges de Nice et de Nantes.

En terme de sécurité, une attention particulière sera également portée à plusieurs villes du sud de la France comme à Toulon et Bordeaux, où un appel à manifester a été lancé malgré un arrêté préfectoral interdisant les manifestations en centre-ville.

Le pass sanitaire étendu dans certains centres commerciaux

L'extension du pass sanitaire, déjà obligatoire dans les bars, restaurants et hôpitaux, se poursuit en France. Depuis lundi, plus de 120 grands centres commerciaux et magasins de la région parisienne et de la moitié sud de la France ont désormais l'obligation de contrôler systématiquement le document. Dans le même temps, 40.508.406 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 60,1% de la population totale), selon les données publiées jeudi par les autorités sanitaires.