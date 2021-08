"La liberté diminue" : le pass sanitaire entre en vigueur dans certains centres commerciaux

REPORTAGE

Plus d'une centaine de centres commerciaux et magasins sont désormais soumis au pass sanitaire à compter de ce lundi. Un dispositif qui intervient selon les recommandations du gouvernement qui a demandé aux préfets de l'imposer pour les surfaces de plus de 20.000 m2 dans les départements où le taux d'incidence du Covid-19 dépasse les 200 pour 100.000 habitants, sur une semaine. À Paris, où le seuil d'incidence est inférieur, le pass sanitaire a tout de même été instauré pour cinq grands magasins (Galeries Lafayette, Printemps, BHV, Le Bon Marché et la Samaritaine) et trois centres commerciaux de la capitale.

Dans le centre commercial de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de la capitale, l'entrée est très fluide. Deux agents de sécurité scannent les QR codes présentés par les clients. Pour Catherine et Martine, venues faire quelques courses, sortir leur pass sanitaire est devenu une habitude. "C'est normal. Si on ne fait pas attention, on ne va jamais s'en sortir", estime la première. "Je ne vois pas pourquoi on le ferait dans les musées et pas dans les centres commerciaux. Ça prend quelques secondes et le plus contraignant c'est surtout pour ceux qui n'avaient pas anticipé", surenchérit la seconde.

"Tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité"

Pour ces personnes, une tente de dépistage a justement été dressée ce lundi matin dans la rue. En quinze minutes, les clients peuvent donc se faire tester pour pouvoir entrer dans les boutiques. Et pour l'heure, seules quelques personnes ont été refoulées à l'entrée. D'autres clients comme Kader, qui vient de Belgique, montrent leur certificat de vaccination un peu à contrecœur. "Tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité donc c'est un peu triste. Je trouve quand même que la liberté diminue", estime-t-il.

Les employés du centre commercial quant à eux ne sont pas concernés par la mesure. C'est seulement à parti du 30 août que ces derniers devront montrer un pass sanitaire pour venir travailler. Quatre départements d'Ile-de-France (Seine-Saint-Denis, Val d'Oise, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine) dépassant le seuil ont également publié des arrêtés instaurant le pass sanitaire. Les autres départements concernés en France sont les Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse-du-Sud, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Landes, Pyrénées-Orientales, Rhône, Haute-Savoie, Var et Vaucluse.