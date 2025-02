Meurtre de Louise : le choc des voisins d'Owen L., principal suspect dans l'affaire

La nouvelle secoue tout un quartier d'Epinay-sur-Orge. Owen L., 23 ans, a été placé en garde à vue dans le cadre du meurtre de la petite Louise, 11 ans, tuée vendredi dernier. Un choc pour ses voisins, qui décrivent une famille sans histoire. Il y aura un avant et un après Louise confient les habitants au micro d'Europe 1.



Moins de 500 mètres séparent la maison de Louise de celle d'Owen L, 23 ans, principal suspect dans le meurtre de la jeune fille, tuée la semaine dernière alors qu'elle rentrait du collège. Dans cette petite rue pavillonnaire d'Epinay-sur-Orge où vit le présumé meurtrier de la jeune fille, les habitants sont tombés des nues en découvrant mardi que leur voisin était mêlé à cette affaire. Ils décrivent une famille sans histoire et bien intégrée.

"C'est quelqu'un qui vient d'une famille bien. Ce sont des gens très respectables et, on était loin de s'imaginer un problème comme ça sur Épinay... Les gens étaient vraiment en état de choc", confie une voisine au micro d'Europe 1. "La peur s'est installée sur notre commune", conclut-elle, visiblement émue par le drame.

Psychose

Virginie habite à quelques mètres de la maison du suspect. Sa rue a été totalement bouclée par les forces de l'ordre. "Quand tout ça arrive dans votre rue, ça fait tout drôle... Ça ne rassure pas et ça remet en question toute notre organisation en tant que parents, notamment sur le fait de laisser nos enfants", estime-t-elle.

"J'ai prévu des cours de self-défense pour moi et mes enfants. C'est bête, mais on en est arrivé là", ajoute Virginie. Comme elle, il y aura inévitablement un avant et un après Louise, ont confié de nombreux habitants à Europe 1, qui resteront encore longtemps sur leurs gardes.