Météo : 15 départements placés en vigilance orange pour orages ou canicule

Les épisodes orageux continuent ce mercredi. Météo France a placé 15 départements en vigilance orange orages ou canicule dans son bulletin de prévisions. À l'ouest du pays, les départements concernés uniquement par l'alerte aux orages sont : les Landes, la Gironde, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, la Creuse, la Charente et la Dordogne. À l'est, la Saône-et-Loire, le Jura, l'Ain, le Rhône, la Loire et l'Isère sont en alerte orange orages et canicule.

Cette vague orageuse concerne désormais tout les départements de l'ouest Aquitaine ainsi que les départements de la région Poitou-Charentes. Ces orages remontent ensuite vers le nord et concernent la Haute-Vienne et la Creuse en début de matinée. Une accalmie est ensuite attendue en milieu de matinée même si ces orages peuvent encore perdurer sur la Haute-Vienne et la Creuse, détaille Météo France dans son bulletin.

Sous ces orages, chutes de grêle locales, rafales de vent de l'ordre de 80 à 90 km/h (intensité moindre pour ces deux paramètres qu'au cours de l'évènement de lundi soir dernier) et fortes pluies avec des cumuls locaux pouvant atteindre 30 à 50 mm sont attendues, précise l'institut météorologique.

L'épisode de canicule précoce touche lui à sa fin, indique Météo France qui prévoit de lever la vigilance orange sur les derniers départements dans l'après-midi.

