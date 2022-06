Météo : 12 départements en vigilance orange orages et canicule

Une vigilance orange "orages" est en cours sur 12 départements mardi, avec des orages localement virulents circulant entre le sud-ouest du pays et le Centre Val-de-Loire, selon les prévisions de Météo-France Ces orages s'accompagnent de phénomènes violents, notamment des chutes de grêle, des précipitations intenses, de violentes rafales de vent. Il s'agit de la Haute-Loire, de l'Ain, du Cantal, du Puy-de-Dôme, de l'Allier, de la Saône-et-Loire, de la Loire, du Rhône, de l'Ain, du Jura, de la Drôme et de l'Isère.

#vigilanceOrange#canicule#orages



Épisode caniculaire en atténuation sur le Centre-Est.

Nouvel épisode d'orages violents de l'Auvergne au Jura. Sur le Sud-Ouest, risque d'orages forts, plus tardifs, dont le détail est pour l'instant incertain.



https://t.co/w5OGXbEEhPhttps://t.co/wEOm8WcSEN — Météo-France (@meteofrance) June 21, 2022

Le risque orageux se maintiendra sur la plupart des régions. De la région parisienne à la Belgique, des orages circuleront en matinée, l'après-midi sera plus calme. Ailleurs, le risque orageux augmentera au fil des heures. Sur le Nord-Ouest, les nuages resteront nombreux toute la journée et s'accompagneront parfois d'averses orageuses.

Risque d'orages généralisé mardi après-midi

De la Lorraine et l'Alsace à Rhône-Alpes et à la Méditerranée, des orages sont possibles d'abord sur le relief dès la mi-journée, puis le risque sera plus généralisé l'après-midi. Sur le Sud-Ouest, à nouveau des entrées maritimes se disloqueront en matinée, mais le ciel restera nuageux avec un risque d'orage l'après-midi. De l'Auvergne au Centre et la Bourgogne, le temps sera plus lourd avec des orages plus fréquents et forts l'après-midi. En soirée, une nouvelle vague orageuse est attendue sur le Sud-Ouest, se propageant ensuite vers le Massif central et le Centre.

Les températures minimales iront de 12 à 17 degrés au nord de la Loire, de 15 à 20 ailleurs, avec des pointes à 22 ou 23 dans le Lyonnais ou au bord de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 20 et 25 degrés près de la Manche et de l'Océan, elles atteindront 30 à 35 degrés de l'Alsace à Rhône-Alpes, jusqu'à PACA et la Corse, elles seront comprises entre 25 et 30 degrés partout ailleurs.