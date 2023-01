SMS déplacés, locaux insalubres, racisme : sur quoi porte l'audit visant Noël Le Graët ?

Le comité exécutif de la Fédération française de football, réuni ce mercredi, a décidé la mise en retrait de Noël Le Graët jusqu'à la publication des résultats de l'audit réclamé et mené par le ministère des Sports et dont les conclusions devraient être remises fin janvier à la FFF. L'instance aura ensuite deux semaines pour les commenter. Plusieurs faits sont reprochés au président de la Fédération française de football. Noël Le Graët est soupçonné d'avoir envoyé des SMS à caractère sexuel à plusieurs femmes. Le fonctionnement et les méthodes de management au sein de la Fédération font aussi l'objet d'une investigation approfondie.

Cet audit fait suite à la publication d'une enquête réalisée par le magazine So Foot en septembre dernier. Selon le média spécialisé dans le football, l'ancien maire de Guingamp aurait envoyé des SMS à caractère sexuel à des salariées ainsi qu'à des anciennes salariées de l'institution. Des allégations que le dirigeant nie en bloc mais qui font toutefois l’objet d'une partie des investigations menées dans l'audit lancé depuis par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera.

"Si nous étions plus proches…"

Mais depuis la dernière sortie polémique de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane et la convocation d'une Assemblée générale du "Comex" de la FFF, les langues semblent se délier. Ainsi, Sonia Souid, agente de joueurs, a décidé de prendre la parole lundi soir évoquant notamment un rendez-vous qu’elle avait eue avec Noël Le Graët.

"Lors de ce rendez-vous, il me dit assez clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient. En tout cas, il serait beaucoup plus motivé pour m’aider dans ce sens", a-t-elle raconté sur BFM TV. "Je pense qu’il est beaucoup dans la séduction", a poursuivi l’agente, qui a fini par conclure : "On a l’impression que c’est le roi et que la FFF est son royaume". Aussitôt ce témoignage diffusé, la ministre des Sports s'est empressée de réagir sur son compte personnel Twitter.

Bravo Sonia Souid pour le courage de votre témoignage.

Notre audit en sera digne.

A très bientôt. https://t.co/01C4lU7eP2 — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) January 10, 2023

Un management qui laisse à désirer

Ce témoignage vient donc s'ajouter aux autres précédemment recueillis par nos confrères de Radio France, lesquels affirment avoir reçu plusieurs témoignages de femmes accusant Noël Le Graët d'avoir tenu des propos à caractère sexuel ou d'avoir envoyé des messages déplacés. Bien que ces derniers ne soient pas sous le coup d'une enquête judiciaire, ils interpellent sur les intentions du président de la FFF et de son usage du pouvoir au sein de l'institution.

Autre point majeur qui constitue cet audit : les propos tenus par le président Le Graët concernant les conditions de vie des travailleurs sur les chantiers des stades du Mondial au Qatar. Dans l'émission Complément d'enquête sur France 2, il avait réfuté le caractère insalubre des logements dans lesquels s'entassaient les ouvriers : "Ce n’est pas insalubre ça, c’est un coup de peinture. Il y a encore le temps de réparer ça", avait-il rétorqué.

Confronté à nos images, le président de la FFF, Noël Le Graët n’a pas semblé prendre la mesure du problème.



« C’est pas insoluble, ça. C’est un coup de peinture. » dit-il.



Maintenant sur @France2tvpic.twitter.com/y1bKqKefKw — Complément d'enquête (@Cdenquete) October 13, 2022

Racisme et homophobie

Enfin, l'audit diligenté par le ministère des Sports se penche sur des actes de racisme et d'homophobie auxquels Noël Le Graët se serait laissé tenter ces dernières années. Ce dernier a, à plusieurs reprises, tenu des propos maladroits et qui ont fait beaucoup réagir. C'est ainsi qu'en septembre 2020, le président de la FFF s'était exprimé sur le racisme dans le football en déclarant : "Sur un match, il peut y avoir des écarts, mais dans l’ensemble, on a moins de 1% de difficultés. Il y en a eu, mais vous savez, quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport et dans le foot en particulier, n’existe pas, ou peu".

Après l'élimination des Bleus face à la Suisse lors de l'Euro 2020, Kylian Mbappé, qui avait raté le pénalty final, avait reçu tout un tas d'insultes racistes. Ce dernier s'était attristé du manque de soutien du président de la FFF.

Sur l'homophobie aussi, l'ancien maire de Guingamp fait l'objet d'une enquête. "L’arrêt des matchs (pour faire face aux actes homophobes) ne m’intéresse pas. C’est une erreur. Je suis navré de choquer les beaux esprits, mais des banderoles comme "LFP, enc.." ne sont pas homophobes", avait-il avancé.

Mis en retrait de ses fonctions de président de la Fédération française de football jusqu'à la publication finale de cet audit, Noël Le Graët ne semble pas disposé à démissionner pour l'heure. S'il ne s'en va pas de son propre chef, seule l’Assemblée fédérale de la FFF peut le destituer. Et selon les statuts de l'instance, la procédure de révocation peut être lancée à partir du moment où un quart des membres de cette assemblée fédérale, composée de 218 électeurs, demande la tenue d’une AG extraordinaire, ce qui pourrait fait dès la publication de l'audit.