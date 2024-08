Marseille rend ses piscines gratuites les jours de forte chaleur, le dispositif victime de son succès

À Marseille, pour échapper à la chaleur, tout le monde a eu la même idée. En raison de l'envolée du mercure - 40 départements placés en vigilance orange canicule pour la journée de mardi - la municipalité a décidé d'ouvrir gratuitement toutes les piscines de la ville pour offrir aux habitants un peu de fraîcheur.

Une idée qui séduit, à tel point qu'une file d'attente se forme devant l'une d'entre elles. "Il y a trop de monde, il fait chaud, on transpire", résume un habitant un poil découragé. Parmi les chanceux qui ont pu entrer et se baigner, il y a Farid et ses enfants. "C'est gratuit alors, on profite avec la famille. Il y a beaucoup de monde, mais c'est normal".

Un bassin plein en à peine une heure

Pour toutes les familles nombreuses, cette gratuité de la piscine les jours de forte chaleur est un vrai soulagement. Un maitre-nageur assure même qu'au bout d'une heure seulement, le bassin était déjà plein. Un dispositif quelque peu victime de son succès. "C'est un peu le revers de la médaille sur nos dispositifs qu'on met gratuitement à disposition, notamment en cas d'épisode caniculaire. On a également une cellule de veille qui suit l'évolution de l'ensemble des vagues de chaleur et qui alerte à la fois la population, mais aussi les personnels des dispositions à prendre en cas de forte chaleur", précise Aurélien Uzan, directeur des sports auprès de la mairie de Marseille.

La barre des 30 degrés sera dépassée toute la semaine à Marseille et devrait donc pousser les habitants à profiter encore un peu plus des bassins municipaux.