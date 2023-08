Canicule : «Je limite les activités sportives», comment les Parisiens affrontent l'envolée des températures

Mouillé de la tête au pied, Éloi, 14 ans, sautille dans une fontaine à eau. Cet adolescent, comme d'autres, a trouvé la parade face aux fortes chaleurs qui s'abattent sur l'Hexagone et notamment sur la capitale où le mercure affichait un peu plus de 30 degrés. La trempette n'était pas au programme, mais, assommés par la météo, lui et ses amis n'ont pas hésité.

"Ça fait du bien de se baigner. On est en caleçon, on s'arrose. On était venu pour faire du skate, mais finalement, il faisait trop chaud. Donc, on est allés se rafraîchir", témoigne le jeune homme. Mais de retour à la maison, la chaleur est toujours là. Matthieu, qui habite un petit studio de 25m², a pris ses dispositions. "Chez moi, j'ouvre les fenêtres ou je ferme les volets. Je prends des douches froides avant de dormir et j'aère en permanence. Je limite les activités sportives, je ne bouge pas trop", dit-il.

"La chaleur du chalumeau, plus la chaleur du soleil..."

Et tous ne sont pas en vacances. Maël, plombier, enchaîne les chantiers cet été et le cagnard est dur à supporter. "On peut même pas bosser en short avec les chaussures de sécurité. La chaleur du chalumeau, plus la chaleur du soleil, c'est sûr que ça tape. C'est pénible, mais bon, on est obligés", témoigne-t-il avec le sourire.

En attendant un thermomètre plus clément dans les prochains jours, Maël prend ses précautions et tâche de bien s'hydrater. Mais cette touffeur pourrait toutefois se prolonger au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Et, par endroits, le mercure pourrait dépasser la barre des 40 degrés. Météo-France a placé 28 départements en vigilance orange canicule pour la journée de samedi.