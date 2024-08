Canicule : pour éviter les grosses chaleurs, des Français passent leur été dans les pays scandinaves

Pour ses deux semaines de vacances, Sandra prévoit de faire le tour de la Scandinavie en passant par le Danemark, la Suède, la Norvège et finir par la Finlande. Tout un périple auquel elle n'avait d'abord pas pensé. "Au tout début, on avait plutôt prévu de partir dans le sud de l'Europe, mais on s'est dit qu'il ferait beaucoup trop chaud. Pour avoir déjà fait la Croatie fin juin où il faisait 40 degrés, ce n'est vraiment pas tenable. Donc là, on voulait faire des vacances ou au moins, on pouvait dormir et faire des randonnées sans craindre la chaleur", explique-t-elle.

Une alternative face à la chaleur

Comme Sandra, de plus en plus de touristes délaissent les plages de la méditerranée et privilégient le nord de l'Europe. Une tendance observée par Julia Snegur qui travaille pour le tour opérateur "Espace Nord". En 20 ans de métier, elle a vu les envies des vacanciers s'adapter au changement climatique.

"Les Français ne voulaient pas entendre parler du froid, donc plutôt les îles, les cocktails, la Côte d'Azur... Aujourd'hui ça change complètement. Beaucoup de personnes nous disent qu'ils ne supportent pas la chaleur. Les pays nordiques sont ainsi une très bonne alternative pour les vacances d'été. Et là, très clairement, nous avons de plus en plus de clients. Par exemple, si on prend la Norvège, on a 22 % d'augmentation", assure la professionnelle.

Avec des températures moyennes d'une vingtaine de degrés en plein été, les pays nordiques sont à apprécier munis d'un gilet.