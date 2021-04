Comment la ville de Marseille veut limiter l'impact négatif du tourisme cet été

Avec les difficultés pour voyager à l'étranger liées à la crise sanitaire du coronavirus, de nombreux Français choisissent l'Hexagone pour leurs vacances d'été. Si la saison touristique approche, la ville de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, souhaite limiter l'afflux de touristes en juin, juillet, août et septembre. La cité phocéenne s'attend une fréquentation équivalente, voire plus importante que lors de l'été 2020. Avec, en guise de crainte, de nombreux désagréments.

Créer de nouveaux circuits

Incivilités, bruit, non-respect des distances sanitaires… l'été 2020 n'a pas laissé que de bons souvenirs dans la tête des Marseillais. "La carte postale a parfois été un peu entachée. On a quand même eu une clientèle qui a eu du mal à se comporter de la bonne façon", regrette Arnaud Payet, dirigeant d'un hôtel quatre étoiles sur le Vieux Port. "Une employée s'est pris une gifle par un client parce qu'elle lui a demandé de remettre son masque", rapporte-t-il.

Pour éviter ces scénarios, la mairie souhaite créer de nouveaux circuits touristiques pour soulager les existants. La ville réfléchit également à privilégier la qualité à la quantité de touristes sur son territoire. "Il faut penser à l'avenir. La surfréquentation n'est pas une solution pour remplir les tiroirs caisses", explique Laurent Louardi, adjoint au tourisme à la mairie.

Un plan stratégique présenté le mois prochain

"On risque d'affecter l'image de la ville si les choses ne se passent pas bien", précise l'adjoint. Un constat partagé par l'office du tourisme de la cité phocéenne, qui se montre toutefois plus positif. "Les protocoles sanitaires sont plus acceptés donc il y aura beaucoup moins d'incivisme", souligne Marc Thepot, qui préside l'office du tourisme de Marseille.

La mairie doit présenter le mois prochain un grand plan stratégique pour encadrer l'afflux de touristes à Marseille. L'année dernière, près de 3,5 millions de touristes ont visité la ville entre juillet et août 2020, soit une augmentation de fréquentation de 60% par rapport à 2019.