EN DIRECT - Covid : la quarantaine obligatoire pour certains voyageurs entre en vigueur

EN DIRECT

Un dernier week-end avant la rentrée. Après trois semaines sans classe, les enfants de maternelle et de primaire reprendront lundi le chemin de l'école, première étape vers la levée encore conditionnelle des restrictions face à l'épidémie de Covid-19. Un assouplissement qui s'accompagne d'une vigilance sur d'autres fronts : une quarantaine est désormais imposée pour les voyageurs arrivant de cinq pays dont l'Inde et le Brésil dès ce samedi. Sur le plan de la vaccination, des créneaux peuvent désormais être réservés par les travailleurs de la "deuxième ligne" âgés de plus de 55 ans. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir : Près de 6.000 personnes sont en "soins critiques" en France

Des créneaux de vaccination sont ouverts aux "travailleurs de la deuxième ligne" de plus de 55 ans

Une quarantaine est désormais imposée aux voyageurs en provenance de cinq pays

Des travailleurs de la "deuxième ligne" éligibles à la vaccination

Après les enseignants, les travailleurs de la "deuxième ligne" de plus de 55 bénéficient dès ce samedi de créneaux de réservation pour se faire vacciner avec le sérum AstraZeneca, et ce pour au moins deux semaines. Cela concerne les caissiers et caissières de grande distribution, les conducteur de bus, les livreurs, les routiers, ou encore les chauffeurs de taxis ou de VTC.

Concrètement, les personnes concernées - estimées à 400.000 par le gouvernement - sont invitées à prendre rendez-vous sur les plateformes dédiées, comme Doctolib ou Keldoc. Elles devront présenter une attestation sur l'honneur ou un bulletin de salaire pour justifier de leur profession.

Mesures renforcées pour certains voyageurs arrivant en France

Ce samedi marque l'entrée en vigueur de la quarantaine obligatoire en France pour les voyageurs en provenance d'Inde, d'Afrique du Sud, du Brésil, d'Argentine, du Chili et de Guyane, et ce quel que soit le résultat de leur test, afin de limiter la propagation des variants. Ces personnes devront fournir à leur compagnie aérienne le lieu où elles souhaitent se confiner avant d'embarquer.

Pendant sept jours, les sorties ne leur seront permises qu'entre 10 heures et midi, avec des contrôles des forces de l'ordre et des amendes de 1.000 à 1.500 euros, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Le nombre de patients en "soins critiques" stable, autour de 6.000

La France comptait toujours vendredi près de 6.000 personnes (5.962) en "soins critiques" (réanimation, soins intensifs et surveillance continue), un indicateur stable, même si une légère baisse a été enregistrée par rapport à la veille. Sur le plan des contaminations, 32.340 nouveaux cas ont été répertoriés contre 34.318 la veille. Le nombre de nouveaux décès recensés vendredi est de 309 portant à 102.525 le nombre des morts depuis le début de l'épidémie.

J-2 avant le retour à l'école pour les élèves de maternelle et de primaire

Jean Castex l'a confirmé : avec un protocole renforcé, les enfants pourront retourner en classe dès lundi. 400.000 tests salivaires vont être déployés dans les écoles élémentaires, selon le Premier ministre. Les élèves des classes de 4e et 3e des zones les plus touchées par l'épidémie feront, eux, leur rentrée en demi-jauge après trois semaines sans cours. "Une situation ingérable" pour de si jeunes enfants, a estimé au micro d'Europe 1 la présidente de la fédération des parents d'élèves de l’enseignement public (Peep) du Val-de-Marne.

Les bénéfices du vaccin AstraZeneca augmentent avec l'âge, selon l'EMA

Les bénéfices du vaccin AstraZeneca augmentent avec l'âge et continuent de l'emporter sur les risques, tels que des apparitions de caillots sanguins, a déclaré l'Agence européenne des médicaments (EMA) après une nouvelle étude, vendredi. Les autorités sanitaires devraient également continuer à administrer la seconde dose dans les délais recommandés par le laboratoire AstraZeneca, dont le vaccin est controversé depuis le signalement de très rares cas de thromboses.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a reçu vendredi une première dose du vaccin d'AstraZeneca, sérum qui suscite des réserves en raison de cas rares mais graves de caillots de sang signalés dans certains pays.

Plus de trois millions de morts dans le monde

A l'échelle mondiale, la pandémie a fait au moins 3.073.969 morts depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 570.346 décès, suivis par le Brésil (383.502), le Mexique (214.095), l'Inde (186.920) et le Royaume-Uni (127.345).