Marche pour le climat : "On s'attend à voir beaucoup de politiques"

Pour certains candidats aux élections européennes, la marche pour le climat, vendredi, est la dernière fenêtre de tir. Beaucoup voudront se montrer dans les rangs de cette manifestation, si possible dans les premiers rangs, au sein de ces jeunes qui comprennent parfaitement l'enjeu politique de cette marche. C'est surtout l'occasion de se ranger une dernière fois du côté de l'écologie, avant le scrutin de dimanche. Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry, tête de liste LFI, Ian Brossat, tête de liste du Parti communiste français, Yannick Jadot, tête de liste EELV, sont notamment attendus pour cette marche qui s'élance à 14 heures depuis la place de l'Opéra à Paris.

Il y a bien une récupération politique de ce mouvement lycéen, admet Romain, qui estime que c'est tout de même une bonne nouvelle. "On s'attend à voir beaucoup de politiques. Après, il y a un côté intéressant à ce qu'ils viennent. Ça va faire grossir les chiffres d'une façon ou d'une autre. C'est quand même la grève mondiale du climat et on attend une foule dense et un monde assez impressionnant. C'est toujours du plus malgré tout", analyse-t-il sur Europe 1.

Chez LFI, "ça fait très longtemps qu'on est concerné par l'écologie"

Chacun se défend et tente de montrer que son programme écologique est encore plus écologique que celui du voisin. Damien, militant de La France insoumise, était parmi les premiers sur la place de l'Opéra : "On pourrait dire que LFI fait de l'écologie pour séduire les gens et qu'en fait on ne le pense pas vraiment. Ça fait très longtemps qu'on est concerné par l'écologie. D'ailleurs, en 2017, Greenpeace nous avait attribué le titre de programme le plus écologique."

L'arrivée du cortège est prévue aux alentours de 16h, place de la République. Une fenêtre de deux heures à deux jours des européennes, pour se montrer une dernière fois et tenter de convaincre les électeurs.