«Manipuler l'information, c'est manquer de respect à Elias» : la mère de l'adolescent tué pour son téléphone s'exprime dans «Punchline»

Cinq mois après la mort de son fils Elias, adolescent de 14 ans tué à Paris alors que deux mineurs voulaient lui voler son téléphone portable, sa mère Stéphanie prend la parole dans l'émission "Punchline" sur Europe 1 et CNews, dénonçant une "manipulation de l'information" dans certains médias.

C'est un drame qui avait ému le 14e arrondissement de Paris, et plus largement : il y a cinq mois, le jeune Elias, 14 ans, était tué alors que deux mineurs âgés de 16 et 17 ans voulaient lui subtiliser son téléphone portable à la sortie d'un entraînement de football. Stéphanie, la mère de l'adolescent, a tenu à s'exprimer au micro d'Europe 1 et CNews ce jeudi, pour évoquer sa tristesse et celle de sa famille, et dénoncer selon elle une "manipulation de l'information" dans certains médias.

"Manipuler l'information, la travestir, c'est manquer de respect à Elias. Et quand les médias font ça et continuent de le faire, ça nous blesse terriblement", confie-t-elle auprès de Laurence Ferrari dans Punchline, s'appuyant sur les circonstances évoquées et le qualificatif associé à l'arme utilisée ce jour-là.