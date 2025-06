Justice des mineurs : pour la mère d'Elias, «il y a un fossé entre les Français et le Conseil constitutionnel»

Le Conseil constitutionnel a censuré le 19 juin plusieurs articles clés de la proposition de loi de Gabriel Attal visant à combattre la délinquance des mineurs. Pour la mère d'Elias, adolescent tué en janvier dernier pour son téléphone portable, "il y a un fossé entre les Français et le Conseil constitutionnel".

Des articles clés de la proposition de loi de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal pour lutter contre la délinquance juvénile, à l'image de celui sur la suppression du principe d'atténuation des peines, ont été censurés par le Conseil constitutionnel le 19 juin. Une décision des Sages qui est venue heurter Stéphanie, la mère d'Elias, cet adolescent de 14 ans tué en janvier dernier dans le 14e arrondissement de Paris alors que deux mineurs tentaient de lui voler son téléphone.

Invitée dans l'émission Punchline aux côtés de son avocate Me Johanna Ostrowka, et de Béatrice Brugère, secrétaire générale d'Unité Magistrats, la mère de l'adolescent dénonce une déconnexion de cette institution avec la société française. "Il y a un fossé entre les Français et les Sages du Conseil constitutionnel", souffle-t-elle sur Europe 1 et CNews.