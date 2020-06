Manifestation des soignants : ce que l'on sait sur l'interpellation d'une infirmière

Les images sont devenues virales : on y voit une femme en blouse blanche, le visage en sang, embarquée par des policiers. La scène se déroule mardi sur l'esplanade des Invalides, à Paris, après que la manifestation des soignants a dégénéré dans Paris. Farida, infirmière de 52 ans est actuellement en garde à vue. Les députés de la France Insoumise demandent sa libération. Mais que s'est-il vraiment passé lors de son interpellation ?

>> À LIRE AUSSI - Pourquoi la manif des soignants a-t-elle débordé à Paris ?

D'après plusieurs vidéos amateurs, cette infirmière a d'abord été isolée des autres manifestants, tirée par la sangle de son sac à dos par un policier. La quinquagénaire est ensuite maintenue au sol par plusieurs agents accroupis. La scène dure deux minutes. On l'entend crier à plusieurs reprises : "Je fais de l'asthme, je veux ma ventoline s'il vous plaît".

Embarras palpable au sein des cabinets ministériels ce soir après la diffusion de ces images. « Je ne comprends pas qu’on ne réussisse pas à sécuriser la moindre manif à Paris ! » s’agace un conseiller https://t.co/ROPRPinWvj — Jean-Rémi Baudot (@jrbaudot) June 16, 2020

Sans obtenir de réaction immédiate des fonctionnaires de police.. Elle est ensuite menottée et conduite, le front en sang, au pas de course, vers le commissariat du 7e arrondissement parisien, tout proche, en vue de sa prise en charge et de son placement en garde à vue.

Un policier va déposer plainte contre l'infirmière

Quelques minutes avant, comme en témoignent des images de BFMTV et d'autres vidéos amateurs publiées sur les réseaux sociaux, on voit cette même infirmière jeter à plusieurs reprises des projectiles en direction de force de l'ordre et leur faire des doigts d'honneur. C'est d'ailleurs ce qui a justifié son interpellation pour outrage, rébellion et violence envers les forces de l'ordre.

Un policier en responsabilité lors de cette opération de maintien de l’ordre va déposer plainte contre cette infirmière. Elle est actuellement en audition et le parquet de Paris précise que les investigations sont toujours en cours. Aucune décision n'est prise à ce stade sur l'issue de sa garde à vue.