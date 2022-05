Malgré la grisaille, les touristes sont au rendez-vous pour le seul long week-end de mai

REPORTAGE

Le temps est gris pour une partie de la France pour ce week-end de l'Ascension. Cela n'empêche pas les touristes d'être au rendez-vous et de se rendre à la mer. Notre reporter s'est rendu à Pornichet, dans le département de la Loire-Atlantique, où les vacanciers sont au rendez-vous.

"On veut se faire plaisir et se balader"

À l'entrée du marché de Pornichet, Matthias ouvre les huîtres à toute allure. "Il y en aura une cinquantaine à peu près, entre 12h et 12h30, avant on n'a pas le temps. En moyenne, ce qui est plus plutôt demandé, c'est le numéro trois". Du trois, du quatre, de la creuse, de la plate. Les huîtres partent à toute vitesse. La faute à un week-end particulièrement chargé : "Ce week-end, il n'y a pas mal de monde avec le pont", sourit Mathias.

C'est le seul pont de ce mois de mai. Certains ont décidé d'en profiter à l'instar de Patrick. Ce parisien vient prendre sa dose d'iode jusqu'à dimanche. "À côté, on a pris des huîtres de Larmor-Baden, des numéros deux, des grosses. On veut se faire plaisir et se balader".

Le moral est au beau fixe

Ballades, fruits de mer et plage pour beaucoup, voilà la combinaison gagnante du week-end. Les témoignages affluent : "nous avons fait beaucoup de vélo", raconte une femme. "Malgré un soleil qui n'était pas radieux, nous avons passé un très bon moment", renchérit une autre passante.

Le moral, lui, reste au beau fixe. Quant aux huîtres, avis aux amateurs avec cette forte affluence, il ne faut pas traîner pour les acheter et surtout pour les déguster une fois ouvertes !