Week-end de l'Ascension : l'afflux des touristes étrangers sur le littoral dunkerquois

REPORTAGE

Sur la digue, Jonathan et Pauline sont originaires de Wavre au sud-Est de Bruxelles. Ils vont passer trois jours sur le littoral dunkerquois qui est, d’après ces deux touristes, plus agréable que chez eux. "Sur les plages en Belgique, il y a d’office sur la digue tous les immeubles. Alors qu’ici c'est beaucoup plus épuré. On a cette impression qu’il y a moins de monde", confient-ils.

En terrasse des touristes Belges, Allemands et Hollandais

Pourtant les terrasses sont presque remplies. Sur le sable, on voit des groupes d’Allemands, de Hollandais, d’Anglais. Maillot du XV de trèfle sur le dos, George est irlandais. Il est venu passer quelques jours sur le littoral.

"Dunkerque c’est vraiment chouette, une superbe plage, les gens sont sympas. La bière est bonne en plus et ce n’est pas trop cher. Nous sommes venus en bateau pour faire des activités. Forcément après le Covid, on avait envie de bouger, de voyager", détaille-t-il.

Un réel besoin de partir

Les touristes étrangers reviennent enfin, constatent la plupart des saisonniers. "Pour le commerce et la convivialité c'est vraiment bien" estime Vitali, patron du Cactus café. "On sent que les gens ont réellement besoin de partir à droite, à gauche, de visiter après ces restrictions".

Pour les locaux, cette affluence est assez inhabituelle. Eux qui, pendant deux ans, étaient quasiment les seuls à profiter du littoral.