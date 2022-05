«On essaye de trouver des plans pas chers» : face à l'inflation, les vacanciers se serrent la ceinture

REPORTAGE

Pour ce week-end de l'Ascension, les routes sont pleines et les trains affichent complet. Les Français semblent avoir besoin de changer d'air. Néanmoins, cette année, ils vont devoir garder un œil sur leur porte-monnaie. Face à la flambée des prix, certains ont choisi d'être raisonnables.

"Ça permet de garder un budget pour les sorties"

"Les prix ont augmenté. On essaye de trouver des plans pas chers", explique Eric. Pour lui et Geneviève, il n'est pas question de faire une croix sur leur escapade loin de Chartres où ils habitent. Mais en ces temps plus difficiles, ils vont devoir faire attention à leurs dépenses.

Le premier des bons plans est celui de l'hébergement. "Avant, on partait à l'hôtel et maintenant on essaye de partir en Airbnb. On peut se faire à manger dans l'appartement", détaille Eric au micro d'Europe 1. "Du coup, comme ça, on ne fait pas les deux repas à l'extérieur", renchérit Geneviève.

Cassandra et Jean-Marie ont le même réflexe. Après avoir roulé près de deux heures depuis la Mayenne, ils ont également loué un appartement dans une station balnéaire. Pour ce jeune couple, la priorité est de faire plaisir à leurs enfants, quitte à se priver d'un restaurant.

"Ça permet de garder un budget pour les sorties. On a tellement été enfermés avec le Covid, qu'on essaie de leur faire plaisir quand même. Sinon, ce n'est pas des vacances", raconte Cassandra au micro d'Europe 1.

"Depuis le confinement, c'est vrai que les gens font plus attention"

Ces vacanciers souhaitent profiter de leur temps libre après la pandémie tout en surveillant leurs dépenses. À l'office du tourisme de Saint-Brevin, en Loire-Atlantique, cette évolution a été constatée. "Depuis le confinement, c'est vrai que les gens font plus attention. On nous demande plutôt des activités qui sont accessibles comme les randonnées où les animations, parce que la plupart des animations organisées par la ville sont gratuites", explique Amandine, chargée de l'accueil de l'office du tourisme.

Malgré l'inflation, il y aura du monde jusqu'à dimanche au bord de la mer. Toutes les locations à Saint-Brevin sont complètes.