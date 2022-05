«Ce sera un week-end parfait» : les Français nombreux à profiter de l'Ascension pour voyager

Des quais remplis et les yeux déjà rivés sur les panneaux d'affichages, Pour ce premier pont du mois de mai, ils sont nombreux à se rendre dans l'enceinte de la gare Montparnasse pour partir quelques jours loin de Paris. "C'était la bonne occasion de se retrouver entre amis pour couper un peu avec le travail, pour quelques jours", explique Guillaume, accompagné de ces deux petites filles.

"Se reposer"

Direction le Morbihan pour ce père de famille : "Le programme, c'est une location de maison avec un jardin et surtout de ne pas faire grand-chose dans cette maison si ce n'est, se reposer et faire des barbecues."

Se détendre et recharger les batteries, c'est aussi le programme de Marie et Angélique. Les deux amies partent sur l'île de Ré pour retrouver un groupe d'amis. "On va faire du vélo, des bonnes bouffes, un bon barbecue, on boit un peu", s'amusent les deux voyageuses.

Du monde sur la route également

Ce week-end de quatre jours est aussi l'occasion pour Hugo de retrouver sa famille. Le jeune homme travaille depuis peu à Valenciennes et n'a pas vu ses parents depuis trois mois. "Avec la famille et les amis, ça sera parfait. En plus, il y a la finale de rugby du Stade Rochelais que je vais pouvoir aller regarder sur le port. Donc ça sera un week-end parfait", s'amuse-t-il.

Près d'un million de personnes devraient passer dans les gares françaises jusqu'à dimanche. La route devrait être, elle aussi, très empruntée durant l'Ascension. Bison Futé classe rouge le territoire dans le sens des départs ce jeudi. La journée de dimanche est classée noire au niveau nationale.