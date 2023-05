Mairies vandalisées : à Montans, près de 100 maires manifestent en soutien à leur homologue intimidé

Les actes de vandalisme et de violence sur les maires et leurs mairies sont de plus en plus fréquents et témoignent de la tension ambiante qui règne au sein de la société française. Ce lundi matin à Montans, le domicile du maire a été tagué et son hôtel de ville vandalisé, tout cela à cause d'un projet d'usine aux abords de la ville tarnaise. Une centaine d'élus se sont alors rassemblés en soutien à Gilles Crouzet. Ce dernier en est à son sixième mandat au conseil municipal et son troisième en tant que maire de cette commune de 1.400 habitants.

"Je n'aurais jamais pensé que ça en arrive là"

L'élu a retrouvé ce lundi matin les mots "Non au bitume" inscrits à la peinture noire sur la mairie, mais aussi sur le portail de sa maison. Il n'aurait jamais pensé vivre ça : "La mairie, ça m'a surpris parce qu'on a attaqué la maison communale. Mais chez moi, je n'aurais jamais pensé que ça en arrive là, de voir mon portail tout noir...", admet-il. Gilles Crouzet fait en outre part de sa ténacité. "Je suis déterminé pour le moment à continuer. J'ai signé le permis parce que je ne pouvais que le signer après le projet, c'est pas le mien, c'est le projet du président de l'agglomération."

© Benjamin Peter

"On tiendra bon" conclut-il en faisant allusion à ses "collègues du conseil". Paul Boulvrais, le maire de la commune voisine de Saint-Gauzens est venu apporter son soutien, et constate un rapport entre habitants à leurs élus détérioré. "On a affaire à une évolution qui fait de nos citoyens plus souvent des consommateurs que des citoyens. 'J'ai payé mes impôts, j'ai droit à'. Et puis ensuite, une facilité à dénigrer la légitimité des élus." En réponse à cela, ces derniers réclament tous des sanctions plus fortes à l'encontre de ceux qui s'en prennent aux représentants.