Retraites : la mairie du 4e arrondissement de Lyon dégradée, incompréhension des riverains et des élus

Tags, bureaux saccagés, ordinateurs cassés, poubelles brûlées... Après un rassemblement contre la réforme des retraites, la mairie du 4e arrondissement de la ville de Lyon a été vandalisée durant la nuit de vendredi à samedi Quelques heures après, sur le marché local, l'incompréhension reste générale.

Proximité

"On est au service des habitants, la mairie, c'est la proximité. On rend service aux gens en faisant les actes d'état civil, etc... Donc, ça traumatise les agents qui voient leur outil de travail détruit", explique au micro d'Europe 1 le maire de l'arrondissement, Rémi Zinck.

Car pour ce dernier, "la mairie d'arrondissement n'a pas d'autre visage politique que la proximité. Donc ça n'a pas de sens politique, hormis celui de casser. Et c'est totalement navrant", poursuit-il, dépité.

"C'est la loi de Macron" qui pose problème

Un sentiment partagé par les riverains, qui peinent encore à comprendre l'objectif de cette dégradation. "C'est peut-être le côté représentation de l'État au niveau local" qui a été visé, pense Zahia, une habitante. "Mais là, c'est juste une représentation locale, et surtout pas une représentation locale de Macron. Car actuellement, c'est la loi de Macron", qui pose problème, poursuit-elle, ajoutant que "la violence ne se justifiait pas".

Pour éviter de nouvelles dégradations, les forces de l'ordre sécurisent le périmètre autour du bâtiment, même si la crainte de nouvelles actions en ville reste très présente.