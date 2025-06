Éducation : réduire le temps de vacances, une bonne idée pour alléger l'emploi du temps des élèves ?

Emploi du temps surchargé, exposition aux écrans... Les élèves sont confrontés à de nombreux problèmes qui impactent leurs capacités d'attention en classe. Face à la situation, une convention citoyenne est lancée. Parmi les pistes envisagées, réduire les vacances pour libérer du temps pendant les semaines de cours.



Coup d’envoi ce vendredi de la "Convention citoyenne sur les temps de l’enfant". Près de 130 citoyens ont été tirés au sort pour cette convention commandée par le président de la République. Exposition aux écrans à la maison, temps accordé aux activités périscolaires... De nombreux sujets seront abordés. Et notamment la charge de travail.

Élèves, profs, parents... Ils sont nombreux à vouloir changer le système. Nicodème et Alexandre ont tous les deux 15 ans, et ils le sentent au quotidien : leurs journées passées à l’école sont bien chargées... "Par exemple, cette année, les lundis, je faisais toujours 8h-18h. Alors forcément, de 17h à 18h, j'étais un peu fatigué", confie Nicodème au micro d'Europe 1.

Libérer du temps en semaine

Un avis partagé aussi par les parents. Sylvain Duyck est vice-président de la PEEP, la Fédération des Parents d'Élèves de l'Enseignement Public. "Beaucoup de parents estiment que les enfants ont une charge de travail importante sur peu de temps en fait à l'école. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas réduire un peu les vacances ? Je pense que c'est une question qui est vraiment d'actualité", estime-t-il.

La France fait en effet partie des pays où les élèves ont le plus de vacances : 16 semaines par an contre 14 en moyenne pour les autres pays de l’OCDE. Les réduire permettrait donc aux enfants d’avoir plus de temps libre en semaine. Isabelle Pailleau, psychologue clinicienne, n'y voit que des bénéfices.

Favoriser la concentration

Les enfants ont un emploi du temps de ministre et c'est pour ça qu'ils n'en peuvent plus. Il faut des temps de rêverie, il faut des temps de repos du corps et ça, c'est très bénéfique parce que l'enfant est ensuite beaucoup plus disponible. Il va être plus attentif et s'il est plus attentif, il va avoir une meilleure mémorisation, il ne va pas être sous pression", explique la spécialiste.

Alors la convention citoyenne appellera-t-elle à modifier l'organisation du temps scolaire ? Réponse lors de la restitution des conclusions des travaux attendus pour le mois de novembre.