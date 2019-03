Lyon : une gendarme et sa compagne victimes d'une agression homophobe

Un couple de femmes qui se tenait la main a été agressé par une bande de jeunes filles vendredi soir dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon, l'une d'elle ayant été blessée au visage par un cutter, a-t-on appris dimanche auprès de la police.

Coups de poing et coups de cutter. Selon Le Parisien/Aujourd'hui en France, qui a révélé l'information, la bande aurait proféré des insultes homophobes. Une des deux jeunes femmes, gendarme, leur aurait indiqué que leur comportement était délictuel. S'en suit alors une série de coups de poing et l'une d'elle est blessée en plus au visage par un cutter, selon la police.

Une enquête ouverte à Lyon. Une jeune femme a rapidement été interpellée. Elle a nié les faits en garde à vue bien qu'un cutter ait été retrouvé sur elle. Elle doit être présentée à un juge dimanche, indique encore la police. La personne interpellée, mineure, a par ailleurs été déférée devant le juge d'instruction avec réquisitions de mandat de dépôt. Les autres, sept selon Le Parisien, sont toujours recherchées. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon. Celui-ci n'a pas encore précisé si le caractère homophobe de l'agression avait été retenu.

Le nombre de plaintes pour actes homophobes a augmenté en France l'an dernier. Selon le ministère de l'Intérieur, 262 plaintes ont été déposées entre janvier et septembre 2018, soit 15% de plus qu'en 2017.