Lyon en zone d'alerte maximale : "c'est n'importe quoi" réagit un patron de bar lyonnais

REPORTAGE

"C'est n'importe quoi !" Quelques minutes seulement après l'annonce d'Olivier Véran de placer la ville de Lyon en zone d'alerte maximale, Ben, patron du bar Le Monopole près de la place Bellecourt à Lyon, est dans l'incompréhension. Il faut dire que le passage de la capitale des Gaules dans cette catégorie à compter de samedi matin rime avec une fermeture totale de son établissement pour au moins 15 jours, alors que les restaurants vont, eux, pouvoir rester ouverts à condition de suivre un protocole sanitaire renforcé.

"On va s’exécuter, on n’a pas le choix"

Une situation que ce patron lyonnais ne comprend pas, d'autant qu'en pleine période de recrudescence du coronavirus en France "les transports en commun sont bondés et les magasins sont ouverts", fait-il valoir. Pourtant, Ben ne compte pas, comme ses compères marseillais, aller crier son désespoir lors d'une manifestation. "On va s’exécuter, on n’a pas le choix. On ne va pas être des rebelles et créer des problèmes sinon la situation va empirer, puisqu'ils peuvent nous faire fermer administrativement... Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse ?"