Coronavirus : Kamala Harris et Mike Pence s'affrontent sur la gestion de la crise

À moins d'un mois de l'élection présidentielle américaine, le débat entre les colistiers Kamala Harris et Mike Pence était attendu aux États-Unis. La démocrate et le républicain se sont affrontés dans la nuit de mercredi à jeudi sur la gestion du Covid-19 qui domine la campagne électorale : plus de 200.000 personnes sont mortes depuis le début de la crise dans leur pays. En France, 18.746 cas de coronavirus ont été recensés entre mardi et mercredi. C'est un nouveau record absolu, selon les chiffres quotidiens de l'épidémie publiés par Santé publique France. Ainsi, de nouvelles mesures pourraient être annoncées. "On doit aller vers plus de restrictions là où le virus circule trop vite", a prévenu Emmanuel Macron. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : Dans un débat courtois, Kamala Harris et Mike Pence se sont affrontés sur le coronavirus, à moins d'un mois de l'élection présidentielle américaine

En France, Emmanuel Macron a estimé que des "restrictions" supplémentaires devaient être considérées dans les zones de circulation intense du virus

En Belgique et en Italie, de nouvelles mesures sont prises pour lutter contre la pandémie

La circulation est intense autour du globe : six millions de cas ont été détectés en Europe, cinq millions au Brésil

Aux États-Unis, le coronavirus anime le débat Harris-Pence

La colistière du candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden, Kamala Harris, a dénoncé la gestion par l'administration Trump de la pandémie comme "le plus gros échec" de l'histoire américaine, à l'ouverture de son débat contre le vice-président Mike Pence. "Les Américains ont été témoins de ce qui est le plus gros échec de toute administration présidentielle dans l'histoire de notre pays", a lancé la sénatrice démocrate lors de son premier et seul débat contre le bras droit de Donald Trump.

Le vice-président américain Mike Pence a lui accusé sa rivale de "saper la confiance" des Américains dans un futur vaccin en émettant des doutes sur la crédibilité des propos de Donald Trump. "Le fait que vous continuiez à saper la confiance de la population dans un vaccin, si le vaccin arrive pendant l'administration Trump, est scandaleux", a-t-il déclaré.

Pence loue la “transparence” du médecin de Trump sur son état de santé. Mais aujourd’hui on ne sait toujours pas si et quand il a eu un test négatif au #coronavirus ces derniers jours et la communication confuse du médecin soulève des questions sur cette “transparence” #VPDebate — Sonia Dridi (@Sonia_Dridi) October 8, 2020

La pauvreté en hausse sous l'effet de la pandémie

La pandémie va précipiter dans l'extrême pauvreté entre 88 et 115 millions de personnes supplémentaires dans le monde cette année, a annoncé la Banque mondiale, soulignant que de plus en plus de citadins sont concernés. C'est la première fois depuis plus de vingt ans que le taux mondial d'extrême pauvreté va augmenter, souligne l'institution de Washington. En France, un million de Français sont tombés dans la pauvreté.

Dans le même temps, une autre étude indique que les milliardaires ont vu leur fortune atteindre de nouveaux sommets grâce au vif rebond des marchés financiers dont ont bénéficié les géants de la technologie et de la santé. Fin juillet, la fortune cumulée des milliardaires avoisinait 10.200 milliards de dollars, dépassant ainsi le précédent pic de 2017 où elle avait culminé à 8.900 milliards de dollars.

Il faut "plus de restrictions" là où le virus circule trop vite, déclare Macron

Emmanuel Macron a estimé dans un entretien mercredi sur TF1 et France 2 que des "restrictions" supplémentaires devaient être considérées dans les zones de circulation intense du virus. "Dans les endroits où ça circule trop vite, en particulier où ça circule beaucoup chez les personnes âgées, et où l'on voit de plus en plus de lits occupés aux urgences, on doit aller vers plus de restrictions, comme celle qu'on a pu connaître par exemple dans les Bouches-du-Rhône ou dans Paris et la petite couronne"

Plus de 18.000 nouveaux cas en 24 heures en France

Car la situation reste alarmante. Plus de 18.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en France au cours des dernières 24 heures, selon Santé Publique France. 32.445 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie, dont 80 depuis le dernier pointage. On compte désormais 4.625 nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours, dont 919 en réanimation. Par ailleurs, le taux de positivité des tests est désormais de 9,1%, en progression de 0,1% depuis mardi soir.

Masque obligatoire en Italie, les bars ferment à Bruxelles jeudi

De l'autre côté des Alpes, le gouvernement italien a annoncé mercredi qu'il rendait le port du masque en extérieur obligatoire, les récalcitrants s'exposant à une amende qui pourra atteindre les 1.000 euros. Une annonce qui intervient alors que le pays prolonge son état d'urgence jusqu'au 31 janvier, afin de lutter contre la résurgence de l'épidémie.

En Belgique, les cafés et bars ferment à partir de jeudi matin sur tout le territoire de la région de Bruxelles pour endiguer la propagation du coronavirus, qui s'accélère dans la capitale.

Hausse des contaminations en Europe

Ces restrictions sont directement liées à l'augmentation du nombre de cas sur le vieux continent. Le seuil des six millions de malades recensés en Europe a été atteint mercredi après-midi, selon un comptage réalisé par l'AFP. Sur les sept derniers jours, près de 550.000 nouveaux cas ont été détectés dans la région, soit 26% de plus par rapport à la semaine précédente.