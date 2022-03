Vitesse réduite à 30 km/h à Lyon : comment les usagers accueillent-ils la mesure ?

REPORTAGE

La Ville de Lyon adopte l'objectif "Zéro mort, zéro blessé grave". Et pour cela, la municipalité a décidé mercredi d'abaisser la régulation de vitesse de 50 km/h à 30 km/h. Ce qui n'a pas fait plaisir à beaucoup d'automobilistes ce mercredi matin. "C'est complètement nul. Ça ne sert à rien du tout", confie un automobiliste lyonnais au micro d'Europe 1.

"Je ne suis pas forcément pour", estime un autre. "Il y a déjà certaines zones où c'était tellement embouteillé qu'on était déjà à 30 km/h. À cette vitesse, ça devient compliqué. Je ne vois pas réellement le changement que ça peut avoir en termes d'impact, que ça soit sonore ou écologique."

Délaisser la voiture pour le vélo ou les transports en commun

Et il s'avère que l'objectif de la Ville n'est pas forcément environnemental mais lié aux chiffres de l'accidentologie en ville. "À 50 km/h, on a pas moins de 90% de risques de mourir dans un accident alors qu'à 30 km à l'heure, on n'a que 10% à 20% de risques de décéder", explique le maire Grégory Doucet.

Du côté des piétons, on voit ça d'un bon œil. C'est le cas de Camille, qui confie : "J'ai tendance à dire que c'est une bonne chose. Moi, je fais tout à vélo, donc c'est plutôt rassurant." Justement, dans un second temps, il s'agira de réorienter de plus en plus d'automobilistes vers le vélo, la trottinette ou les transports en commun.