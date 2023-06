Lutte contre la maltraitance des personnes âgées : «Rien n'a changé dans les Ehpad»

Ce jeudi, c'est la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Un an et demi après le scandale Orpea et les révélations du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, les Ehpad ont-ils revu leur copie ? Nos aînés sont-ils mieux traités là-bas ? Pour Annette Debeda, cofondatrice du Cercle des proches aidants des Ehpad, ce n'est clairement pas le cas.

"La maltraitance institutionnelle continue"

"On réfléchit, on va encore faire des rapports, mais rien n'a changé dans les Ehpad. Il n'y a toujours pas assez de moyens pour traiter dignement nos parents dans les Ehpad", regrette-t-elle. "Et puis ce qu'on appelle la maltraitance institutionnelle, ça continue, ça n'a pas du tout changé."

"Les filières du grand âge, les personnes qui travaillent dans les Ehpad sont souvent très mal payées. Elles ne sont pas toujours très motivées. Elles ne sont pas très bien formées, elles ne sont pas très bien encadrées. Les personnes âgées sont mal accompagnées par des personnes qui n'ont ni la motivation ni la reconnaissance qui seraient nécessaires pour qu'elles traitent bien les résidents des Ehpad", conclut Annette Debeda.