EUROPE 1 ET VOUS - À La Rochelle, des balades en triporteur pour rompre l'isolement des plus âgés

Offrir une balade gratuite à vélo triporteur aux résidents d'EHPAD, et aux particuliers de plus de 60 ans de La Rochelle : c'est ce que permet l'association "À vélo sans âge", en partenariat avec le centre communal d'action sociale de la préfecture de Charente-Maritime. Depuis le mois de février, trois fois par semaine, une trentaine de bénévoles se relaient pour offrir aux résidents de cinq EHPAD publics de la ville, un bol d'air frais d'une quarantaine de minutes le long de la côte rochelaise.

"Vous pouvez monter, le carrosse est là" présente Béatrice, co-responsable de cette initiative du projet de balades en triporteurs. Béatrice aujourd'hui à la retraite est bénévole pour l'association "À vélo sans âge". "On va aller voir la plage" dit celle qui est aujourd'hui pilote et guide pour Arlette, résidente d'un EHPAD de la Rochelle. "Allons-y!" dit Arlette, plaid sur les genoux pour être au chaud durant la promenade d'une quarantaine de minute au bord de la mer.

Rompre l'isolement

"Ah, c'est magnifique la côte... Là, quelques petits bateaux comme ça, le phare du bout du monde". Et avec ça : "On a l'odeur marine, on a un peu d'iode", explique la journaliste d'Europe 1. "Oui, le bruit de la mer qui s'agite un petit peu. Chaque fois, c'est pareil... J'ai les larmes aux yeux" s'émerveille Arlette devant l'océan atlantique, et où l'on aperçoit au loin l'Ile de Ré.

Grâce aux sorties en triporteurs, la Rochelaise a pu rompre l'isolement et a fait de nouvelles rencontres. Elle se réjouit : "j'ai déjà eu un brave monsieur âgé par exemple, qui avait l'air ravi. Puis j'en ai eu d'autres, ça dépend des jours" s’enthousiasme celle qui profite de l'air marin à vélo pour la quatrième fois déjà. Une initiative qui lui met du baume au cœur : "Vous ressentiez quoi avant ?" "La solitude toute seule, un petit peu".

De tristes moments vite oubliés lorsqu'elle s'extasie en découvrant le long du chemin vers le phare du bout du monde une allée verdoyante, synonyme de l'arrivée du printemps : "Vous voyez les petites pâquerettes qui commencent également à faire un beau petit tapis là-bas".

À mesure que le paysage bleu de la plage défile, les minutes elles aussi s'écoulent, il est déjà l'heure de retourner à l'EHPAD dit Béatrice : "avant le repas!". "Déjà !", soupire Arlette qui, même pas descendu du triporteur, pense à sa prochaine virée. "Oui, je sais qu'il y en aura d'autres. Je serai très sage pour y avoir droit." glisse-t-elle dans un sourire. Excursion prévue la semaine prochaine.

Projet intergénérationnel

Le but de ce projet "c'est de créer du lien intergénérationnel" explique Francis Bru, à l’origine de cette initiative avec Béatrice. "L’objectif c’est par exemple de faire en sorte qu’une personne se promène avec sa fille ou sa petite-fille. Que l’un des membres de la famille les suivent à bicyclette".

Mais l’association "A vélo sans âge" appelle aux dons, car un triporteur coûte plus de 10.000 euros. Le premier a été financé par un généreux donateur rochelais, qui a souhaité rester anonyme. Le prochain triporteur sera financé par AG2R la mondiale, ce qui va permettre avec l’arrivée des beaux jours, d’offrir encore plus de balades.