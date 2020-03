Visites, sorties, internet : comment les Ehpad s'organisent face au coronavirus

REPORTAGE

Alors que la France compte désormais plus de 600 cas de Covid-19 sur son territoire, poussant à la fermeture des établissements scolaires dans deux départements, le ministre de la Santé a annoncé vendredi le déclenchement du "plan bleu" pour les Ehpad et du "plan blanc" pour les hôpitaux. Concrètement, il s'agit de dispositifs qui permettent la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens indispensables pour faire face à une crise. Dans certains établissements, les mesures de protection sont déjà renforcées depuis plusieurs jours.

"Si nous devons continuer de restreindre les visites des familles, nous le ferons"

Dans un Ehpad en région parisienne, la température de chaque visiteur est prise à l’accueil, et tous les récents voyages sont notés. À travers ce registre, Imed Midouni, directeur de l'établissement, s'assure aussi que les visites ralentissent. "On a décidé il y a quelques jours de concentrer les visites entre 16 et 18 heures. Tout simplement pour limiter", explique-t-il. "Ils ont bien compris qu'il y avait l'intérieur de l'établissement à protéger de l'extérieur. Et donc si nous devons continuer de restreindre les visites des familles, nous le ferons", affirme Imed Midouni.

Possible de suivre la vie des aînés sur internet

Pour ne prendre aucun risque, les sorties, ou les rencontres avec les enfants ont aussi été annulées. Il est aussi impossible d'entrer dans l'Ehpad sans s'être lavé les mains. À l'heure du dîner, le sujet est sur toutes les lèvres. Françoise et Jeannine, elles, prennent leur mal en patience. "Ce n'est pas le moment d'aller rendre visite à l'arrière-grand-mère", glisse la première. Sa voisine raconte : "On se téléphone, mais ce n'est pas très pratique. Tant qu'on a les occupations ici, les animations, ou les groupes de discussions..."

Des familles croisées dans l'Ehpad confient souffrir de ces mesures. Emmanuel Macron, qui invitait vendredi à "limiter les visites au maximum", reconnaissait que cela pouvait être "un crève-cœur". Alors, pour garder du lien, les familles peuvent suivre la vie de leurs aînés sur internet, où des photos et les plannings sont publiés. Un outil renforcé pendant la période d'épidémie.