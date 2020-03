Coronavirus : à Mulhouse, les parents face à la fermeture des écoles

REPORTAGE

Le gouvernement a annoncé la fermeture à partir de lundi des crèches et établissements scolaires dans l'Oise et le Haut-Rhin où le coronavirus "circule avec beaucoup d'intensité". Cette mesure a été prise pour 15 jours et concerne "les crèches, les maternelles, les collèges et les lycées" des deux départements, a annoncé le Premier ministre, Édouard Philippe, après une réunion interministérielle vendredi.

Dans les autres départements, l’ensemble des mesures déjà en vigueur restent inchangées. Ce soir nous restons donc en phase 2, les mesures du stade 3 seront déclenchées sur tout le territoire quand ce sera nécessaire. Pas avant. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) March 6, 2020

"On sait qu'à la fin de l'année, ça va être compliqué"

À Mulhouse, les parents ont été mis au courant dès l'heure de la sortie des classes de leurs enfants. Rouleau de scotch à la main, c'est l'adjointe à l'éducation de la mairie qui a tenté de rassurer les parents devant une école primaire. Aucun mot de la direction de l'établissement ne les avait prévenus de la fermeture. "C'est normal, c'est une décision qui vient d'être prise par le préfet. On est en lien direct avec lui et l'Éducation nationale au niveau de la ville, donc on vous donnera plus d'informations au jour le jour, mais lundi, l'école est fermée", tempérait l'adjointe au maire.

Aurélie, mère d'une fille en primaire, est actuellement en congé parental et pourra garder son enfant. "Je me dis qu'il faut qu'on leur fasse étudier un petit peu à la maison, parce qu'ils vont perdre beaucoup sur cette période et on sait qu'à la fin de l'année, ça va être compliqué. Encore pire pour ceux qui sont au collège !", souligne-t-elle au micro d'Europe 1, alors que de nombreux collégiens et lycéens préparent déjà les épreuves du baccalauréat de juin.

"On ne sait pas comment ça va évoluer"

D'autres parents ne pourront pas garder leurs enfants. "Je travaille et mon époux travaille aussi", explique Sylvie. "Pour le moment, ils disent que ça va durer deux semaines, mais on ne sait pas comment ça va évoluer", regrette-t-elle, tout en jugeant "bonne" la mesure prise vendredi soir. Des dispositions sont prises pour les parents qui, comme Sylvie, doivent garder leurs enfants. "Si aucun aménagement de ses conditions de travail ne peut lui permettre de rester chez lui pour garder son enfant, c'est l'employeur qui doit via la page employeur du site ameli.fr déclarer l'arrêt de travail de son salarié", selon le site service-public.fr

Interrogé jeudi en conférence de presse, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, affirmait que fermer toutes les écoles sur le territoire français n'était pas une piste envisagée pour le moment. Pas question donc d’emboîter le pas à l'Italie, qui a elle fermé tous ses établissements scolaires. L’Éducation nationale est néanmoins censée lancer à partir de lundi une plateforme en ligne pour donner du travail aux jeunes du Haut-Rhin.