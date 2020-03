EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation samedi 7 mars

Jour après jour, le bilan du coronavirus en France continue de s'alourdir. Les derniers chiffres communiqués samedi à la mi-journée font état de 716 cas confirmés et 11 morts. Dans l'Oise et le Haut-Rhin, où le virus circule particulièrement, les crèches et établissements scolaires vont fermer pour 15 jours à partir de lundi. Dans le monde, l'épidémie a dépassé la barre des 100.000 cas et la propagation accélérée du virus est jugée "très préoccupante" par l'Organisation mondiale de la Santé. Suivez en direct la situation.

Les principales informations à retenir : 716 cas de coronavirus sont confirmés en France, onze personnes sont mortes

Une députée a été hospitalisée, portant à trois le nombre de cas recensés à l'Assemblée nationale

Dans le monde, plus de 100.000 cas ont été recensés depuis le début de l'épidémie

En France, 11 morts et de nouvelles mesures

Samedi, le ministère de la Santé a fait état de deux décès supplémentaires, portant à onze le nombre total de personnes décédées en France. Sur l'ensemble du territoire, 716 cas sont désormais recensés.

L'une de ces deux nouvelles victimes est une femme née en 1937 et résidente en EHPAD à Crépy-en-Valois (Oise), ont précisé dans un communiqué l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France et la préfecture de l'Oise. La patiente est décédée dans la nuit du 4 au 5 mars au centre hospitalier de Beauvais. L'autre victime est décédée en Normandie.

"A ce jour, le virus est présent dans certains territoires et circule, même s'il n'est pas présent partout sur le territoire", souligne le ministère qui fera un point presse en fin de journée. L'ensemble du pays reste donc au stade 2, mais le passage au stade 3, celui de l'épidémie, est inexorable à terme.

Les Ehpad prêts à activer le "plan bleu"

Le gouvernement a annoncé la fermeture à partir de lundi des crèches et établissements scolaires dans l'Oise et le Haut-Rhin où le coronavirus "circule avec beaucoup d'intensité". Cette mesure a été prise pour 15 jours et concerne "les crèches, les maternelles, les collèges et les lycées" des deux départements, a annoncé le Premier ministre, Édouard Philippe, après une réunion interministérielle. D'après le Journal Officiel paru samedi, l'interdiction des rassemblements de 5.000 personnes, prévue pour durer jusqu'à fin mai, est finalement envisagée jusqu'à mi-avril.

Dans les Ehpad, qui se tiennent prêts à activer le "plan bleu", les visites sont désormais limitées et les sorties annulées pour limiter la propagation de la maladie chez les personnes fragiles. La RATP a annoncé recenser un troisième cas parmi ses agents. Le match de Ligue 1 entre Strasbourg et Paris, prévu samedi, a été reporté en raison de l'épidémie.

Samedi après-midi, l'Assemblée nationale a annoncé recenser désormais trois cas après la confirmation de la contamination d'une députée, hospitalisée. Selon les informations d'Europe 1, un Conseil de défense doit se tenir à l'Elysée dimanche soir.

Plus de 100.000 contaminés dans le monde

Dans le monde, l'épidémie a dépassé la barre des 100.000 personnes contaminées et la propagation s'étend avec 21 nouveaux cas détectés à bord d'un navire de croisière au large de la Californie et deux premiers décès enregistrés dans l'est des Etats-Unis. La propagation accélérée du virus est jugée "très préoccupante" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) : au total, 92 pays sont désormais touchés par le Covid-19, qui a fait près de 3.500 morts à travers le globe.

La Chine a annoncé samedi 28 nouveaux décès, portant le bilan total à 3.070 morts dans le pays, et a fait état d'une nouvelle augmentation du nombre de cas en dehors de la province du Hubei, où le virus est apparu en décembre. En Italie (4.636 cas, 197 décès), le gouvernement a décidé samedi d'envoyer 20.000 renforts dans ses hôpitaux, ce qui permettra de porter de 5.000 à 7.500 le nombre de lits en soins intensifs. Au Vatican, le pape François a annoncé qu'il ferait sa prière dominicale en vidéo, retransmise en direct sur la place Saint-Pierre à Rome, dimanche, et non en public.