L'exécutif envisage bien un couvre-feu, la vente à emporter pourrait fermer dès 21h

Couvre-feu ou pas couvre-feu ? Mardi, le porte parole Gabriel Attal annonçait un couvre-feu à Paris avant d’être désavoué par Matignon. Un nouveau conseil de défense sanitaire doit se tenir mercredi matin à l’Elysée et l’exécutif envisage bien de nouvelles restrictions face à des comportements imprudents, comme des clients qui viennent chercher leur repas dans un restaurant, et des trottoirs qui finalement se transforment en terrasses...

Vers une fermeture de la vente à emporter à 21h ?

D'où cette mesure à l'étude : fermer dès 21 heures les restaurants qui font de la vente à emporter. Le gouvernement se retrouve forcé de serrer encore un peu plus une vis qui l'est déjà beaucoup. "On voit bien que le danger n'est pas rentré dans les têtes", s'inquiète un ministre.

Plus de contrôles, moins de clarté

Après quelques jours assez tolérants, les préfets seront aussi invités à multiplier les contrôles au niveau local, par exemple sur le respect des jauges dans les grandes surfaces. Plus de contrôles, de nouvelles restrictions et une volonté gouvernementale de colmater les brèches d'un confinement moins dur, mais moins respecté qu'au mois de mars, au risque d'empiler les mesures et de perdre encore en clarté.